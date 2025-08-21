Burkina : Trois jours d’hommages en l’honneur d’Alino Faso

Ouagadougou, 21 août 2025 (AIB) – La nation burkinabè s’apprête à rendre hommage au philanthrope Alino Faso à travers une soirée prévue ce jeudi à 19h au CENASA.

Le vendredi à 19h, une veillée de prière sera organisée à son domicile de Dassasgho.

La suite des hommages aura lieu samedi : levée de corps à 8h à la morgue de Bogodogo, absoute à 9h à la paroisse Saint-Camille, suivie de l’inhumation à 12h au cimetière de Gounghin.

Pour rappel, Alino Faso avait été injustement arrêté en janvier 2025 en Côte d’Ivoire, avant de décéder le 24 juillet dans des conditions obscures.

Ouagadougou, qui rejette la thèse du suicide avancée par la justice ivoirienne, a promis que la mort du philanthrope ne restera pas impunie.

Agence d’information du Burkina