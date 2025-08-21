BURKINA-INFRASTRUCTURE-TRAVAUX-PUBLICS-SOUTENANCES

Burkina/Travaux routiers : Les matériaux utilisés dans la réhabilitation de la RN4 répondent aux normes (Mémoire)

Ouagadougou, 19 août 2025 (AIB) – Les matériaux utilisés dans la réhabilitation de la RN4 (Ouagadougou–Fada N’Gourma) sont conformes aux normes techniques en vigueur, a indiqué mardi l’impétrante Ilda Yamine Sawadogo, lors de la soutenance de son mémoire pour l’obtention du diplôme d’ingénieur de conception en génie civil à l’École nationale des travaux publics (ENSTP) du Burkina Faso.

Sous la supervision de l’ingénieur en génie civil et expert en infrastructures et transports Lazare Combéré, l’étudiante a soutenu ses travaux avec succès et obtenu la note de 17,50/20.

Son étude portait sur le thème : « L’influence de la maîtrise des caractéristiques des matériaux sur la qualité des infrastructures routières : cas de la RN4 ».

Selon l’impétrante, l’objectif de sa recherche était de répondre à la problématique de la durabilité des infrastructures routières, souvent affectée par une mauvaise connaissance des propriétés et comportements des matériaux.

Mme Sawadogo a analysé les propriétés mécaniques et physiques des matériaux employés sur la RN4. Elle relève notamment que la latérite utilisée pour les couches de fondation présente une plasticité moyenne de 18 %, favorable à un bon compactage, et un indice de portance de 31,3 %, garantissant une assise durable.

Concernant le bitume, les résultats montrent une pénétration de 42, un point de ramollissement à 52°C et une viscosité de 420 mm²/s à 135°C, ce qui traduit, selon l’étudiante, un liant adapté aux conditions climatiques tropicales et aux charges intenses du trafic.

En conclusion, l’étude souligne la qualité des matériaux, le respect de la méthodologie ainsi qu’une bonne coordination dans la mise en œuvre des travaux sur la RN4.

Le président du jury, Pr Abdoulaye Ouédraogo, a félicité la lauréate pour la pertinence de ses analyses et la maîtrise des outils scientifiques, notant qu’« elle a su répliquer sur le terrain les équations apprises en classe ».

Pour sa part, le directeur de mémoire, Lazare Combéré, a rappelé que les ingénieurs sont souvent critiqués sur la qualité des ouvrages routiers, mais que les résultats obtenus dans le cas de la RN4 démontrent que « les matériaux étaient de qualité et la mise en œuvre conforme aux normes ».

L’un des rapporteurs, Kiswendsida Clément Sédgo, par ailleurs directeur de la formation initiale de l’école, a relevé que le travail bien conduit par l’étudiante permet à la population de mieux comprendre les mesures prises pour garantir la sécurité des personnes et des biens à travers la qualité des travaux.

À l’instar d’Ilda Yamine Sawadogo, Ibrahim Nadia a lui aussi soutenu avec succès son mémoire de Master.

Sous la direction du professeur Lazare Combéré, il a mené une analyse sur les moyens de communication terrestre, en mettant particulièrement l’accent sur le transport ferroviaire.

Pour lui, le choix de son thème, encouragé par M. Combéré, s’inscrit dans la vision des autorités du pays qui souhaitent utiliser le chemin de fer comme un moyen de désenclavement du Burkina Faso.

Dans une démarche comparative, Ibrahim Nadia a démontré les avantages du développement de la voie ferrée pour un pays enclavé. Il soutient en effet que le rail occupe moins d’espace, pollue moins l’environnement et transporte davantage de personnes et de biens que la route.

Avec le projet Faso Rail en cours, le directeur de mémoire a saisi l’occasion pour inviter les étudiants à s’intéresser davantage au secteur ferroviaire, afin que le Burkina Faso forme ses propres experts capables d’accompagner les politiques nationales dans ce domaine.

Ingénieur en génie civil et expert en infrastructures et transports, Lazare Combéré accompagne ainsi les étudiants en master de l’ENSTP à mieux comprendre comment concevoir et étudier des ouvrages de qualité.

Débutées le 18 août 2025, les soutenances se poursuivent à l’École nationale des travaux publics (ENSTP) du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

YOS/hb