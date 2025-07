Burkina-Prisonniers-Travaux-Intérêt-Général-Réduction-Peines

Burkina/Travail d’intérêt général : 500 prisonniers mobilisés pour l’assainissement et le reboisement verront leurs peines réduites

Ouagadougou, 31 juil. 2025 (AIB) – Cinq cents détenus, issus de 22 maisons d’arrêt du Burkina Faso, participeront pendant cinq mois à des travaux d’intérêt général, notamment le curage de 150 km de caniveaux, l’évacuation de 1 500 m³ d’ordures, le débroussaillage de 300 hectares d’espaces publics et la plantation de 10 000 arbres. En contrepartie, ils bénéficieront d’une réduction de leurs peines, a annoncé jeudi, le secrétaire général du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, capitaine Ollo Palenfo.

Le Secrétaire général des Infrastructures et du désenclavement, le capitaine Ollo Pafendo, animait jeudi à Ouagadougou, une conférence de presse pour annoncer le lancement dudit projet

Le projet, dénommé HIMO-Ziniaré, sera officiellement lancé le 2 août 2025 à Ziniaré.

Il est porté par le ministère des Infrastructures et du Désenclavement en collaboration celui de la Justice et des Droits humains, en application de la vision du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, de promouvoir le travail d’intérêt général comme un levier de réinsertion sociale et de développement.

« Pour chaque mois de travail d’intérêt général, le détenu verra sa peine réduite de trois mois », a précisé le capitaine Palenfo.

Selon le directeur général de l’administration pénitentiaire, Sabila Sawadogo, cette initiative répond à deux enjeux majeurs : améliorer le cadre de vie des populations à travers des actions concrètes d’assainissement et de protection de l’environnement, et offrir aux détenus une opportunité de réhabilitation sociale en leur inculquant les valeurs du travail et de la dignité.

Outre la réinsertion, le projet permettra également de désengorger les établissements pénitentiaires et de réduire les charges d’entretien des détenus à la charge de l’État, a-t-il souligné.

M. Sawadogo a rassuré que toutes les mesures de sécurité ont été prises pour éviter les risques d’évasion.

Il a, par ailleurs, confié que de nombreux détenus manifestent déjà leur enthousiasme à l’idée de participer à cette initiative porteuse d’espoir.

Agence d’information du Burkina

