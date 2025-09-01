BURKINA-SPORT-SALON-FITNESS

Burkina/Sport: La 3e édition du Salon de Fitness prévue du 4 au 7 septembre prochain

Ouagadougou, 1er sept. 2025 (AIB) – La 3e édition du Salon de Fitness se tiendra du 4 au 7 septembre 2025 à Ouagadougou, sur le thème « Fitness et seniors : Bien-être et vitalité à tout âge » pour promouvoir la pratique du sport et vulgariser le métier de coach sportif, a annoncé lundi le comité d’organisation.

Du 4 au 7 septembre 2025, de 8 heures à 22 heures, à la place de la Nation de Ouagadougou, des coachs sportifs venus de plusieurs pays d’Afrique vont célébrer le sport en général et faire découvrir les concepts du fitness en particulier.

En rappel, le Salon de Fitness a été initié pour promouvoir la santé et la cohésion sociale par le sport, en mettant l’accent sur la santé physique, mentale et sociale des personnes âgées.

Selon le président du comité d’organisation, Alex Pallé, la troisième édition du Salon innove avec des activités majeures, notamment la marche intergénérationnelle permettant aux parents et aux grands-parents de faire du sport sur 5 km avec leurs enfants ou petits-enfants.

Il a soutenu que cette innovation vise à promouvoir la pratique sportive chez les personnes âgées, mais aussi à motiver ceux qui ne le font pas, notamment les jeunes, à s’y adonner.

La tenue d’une séance de fitness au Mémorial Thomas Sankara et d’un concert d’artistes musiciens fera également partie des particularités de cette édition, d’après les organisateurs.

Placée sous la présidence du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda, la troisième édition du Salon connaîtra la participation de plusieurs coachs sportifs venus d’Afrique, notamment du Congo-Kinshasa, de la Guinée-Conakry et du Mali, pays invité d’honneur.

Diverses activités sont au programme de cette édition, dont des expositions, des compétitions pour désigner le meilleur coach sportif qui remportera le « Prix Lionel Zombré », ainsi que des prestations d’artistes musiciens, a fait savoir la commissaire générale, Christelle Ouédraogo/Zombré.

Agence d’information du Burkina

YOS/no