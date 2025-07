Burkina-UJKZ-Soutenance-Master-AMCA-UFR-LAC

Burkina/ Soutenance Master : Le décor comme élément d’ancrage culturel dans le film « Buud-Yam », Sophie Ouédraogo

Ouagadougou, 29 juil. 2025 (AIB)- L’étudiante au département de Lettres Modernes, à l’Unité de Formation et de Recherche en Lettres, Art et Communication (UFR-LAC)) de l’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ), Sophie Ouédraogo, a soutenu avec brio son Master de recherche en Arts du Spectacle et des Métiers de la Création artistique (AMCA), parcours cinéma et audiovisuel et son sujet de recherche a porté sur « Le décor comme élément d’ancrage culturel dans Buud-Yam de Gaston Kaboré. »

L’étudiante Sophie Ouédraogo s’est intéressée au décor comme objet de recherche parce qu’il est un élément constitutif de l’univers cinématographique qui est très riche mais très peu étudié.

L’objectif général visé est d’analyser le décor comme représentation et valorisation de l’identité culturelle en identifiant de façon spécifique les éléments du décor qui font référence à une culture spécifique et l’étude de la signification culturelle des éléments du décor entre autres.

Pour elle, le décor dans le long métrage « Buud-Yam » est non seulement porteur d’une identité culturelle car il contribue à identifier le lieu et l’époque de l’action, à représenter un espace africain traditionnel, mais il reflète aussi la vision du réalisateur sur une culture ou une époque.

Selon la directrice de mémoire, Dr Valentine Palm/Sanou, Maître de Conférences en science du langage, il y a eu beaucoup de progression dans sa réflexion. Elle traite d’un sujet qui n’a pas encore été assez bien évoqué dans notre contexte.

« Pour comprendre la nature du décor dans le film d’un auteur, elle a choisi Gaston Kaboré, notamment Buud-Yam. Elle a réussi à nous décrire profondément que le décor est ancré dans la culture africaine. Je pense que c’est à son mérite. Elle a fait un bon travail, le jury l’a reconnu », a-t-elle déclaré.

Le jury était composé d’un président du jury, Pr Yves Dakouo, Professeur titulaire, Dr Valentine Palm/Sanou, Maître de Conférences et directrice de mémoire, Dr Ignace Sangaré, Maître de Conférences

A l’issue de la délibération, le jury a jugé Ouédraogo Sophie digne du Diplôme de Master en Arts du Spectacle et des Métiers de la Création artistique. Le Master a été sanctionné par la mention bien, témoignant de la reconnaissance du jury pour la qualité du travail.

