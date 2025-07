Burkina/Soutenance de thèse : Sibiri Omar Compaoré explore les motivations des entreprises à adopter la certification ISO 9001

Ouagadougou 23 juillet 2025 (AIB) – Le directeur général du Fonds national d’Appui aux Travailleurs déflatés et Retraités (FONA-DR), Sibiri Omar Compaoré, a soutenu, mercredi, à l’Université Thomas Sankara (UTS), une thèse de doctorat unique en Sciences de Gestion consacrée aux motivations des entreprises burkinabè à adopter la certification ISO 9001.

A l’issue de la présentation et de la défense de ses résultats de recherche devant le jury présidé par le Pr Seydou Sané de l’Université Gaston Berger de Saint Louis au Sénégal, Sibiri Omar Compaoré a été déclaré digne du grade de docteur en Sciences de Gestion, avec la mention « très honorable ».

Intitulé « Certificat ISO 9001 au Burkina Faso : entre contraintes, mimétismes et opportunités », le travail de recherche de M. Compaoré a porté sur l’attrait des entreprises burkinabè pour la certification ISO 9001.

Cette certification constitue une norme internationale qui définit les exigences nécessaires à la mise en place d’un Système de management de la qualité (SMQ) au sein d’une organisation. Celle-ci vise à aider les entreprises à mieux organiser leur fonctionnement, à satisfaire leurs clients et à améliorer continuellement leurs produits ou services.

Sous la direction du Pr Florent Song-Naba et la codirection du Pr Serge Bayala, tous deux professeurs titulaires à l’UTS, le nouveau docteur est parti du constat que contrairement aux entreprises internationales qui tendent à se décertifier, celles du Burkina Faso manifestent un engouement croissant pour la certification, avec même une augmentation de l’ordre de 29% entre 2022 et 2023.

« J’ai voulu comprendre ce paradoxe à travers cette recherche doctorale », a indiqué Sibiri Omar Compaoré.

Dans les résultats présentés au jury, il ressort que les motivations des entreprises nationales s’expliquent à la fois par des contraintes, des phénomènes de mimétisme et des opportunités, chaque entreprise poursuivant ses propres objectifs et stratégies.

Toutefois, le processus de la certification nécessitant une forte mobilisation notamment en ressources financières et humaines, M. Compaoré a recommandé aux dirigeants d’entreprises de bien se préparer avant de s’y engager. « Quand on décide d’aller à la certification, il faut au préalable clarifier tout ce qui relève de la stratégie, des objectifs recherchés et poser clairement les bases. Faute de quoi, ce sera difficile ou alors on aura la certification sans contenu réel ni changement fondamental pour l’entreprise », a souligné le nouveau docteur en Sciences de Gestion.

Le Pr Florent Song-naba a félicité Sibiri Omar Compaoré pour la qualité de son travail mais aussi pour avoir fait preuve de ténacité et d’abnégation tout au long de ce processus entamé depuis 2017-2018. « Sur le plan théorique, managérial comme méthodologique, c’est un travail de qualité », a-t-il déclaré, à propos des résultats présentés et défendus par l’impétrant.

Le jury a également salué la richesse documentaire et l’intérêt du travail de M. Compaoré. Même s’il reste perfectible, a souligné le président, Pr Seydou Sané, il constitue « un apport utile et un travail intéressant qui permet de porter un regard particulier sur la certification en Afrique », a-t-il affirmé.

Pour le rapporteur Pr Mamadou Toé, professeur titulaire à l’UTS, l’intérêt de la thèse réside aussi dans le fait qu’elle traite d’un sujet d’actualité pour les entreprises burkinabè. « C’est un travail fort utile pour les entreprises mais il l’est aussi pour les chercheurs et pour les décideurs politiques », a estimé le Pr Toé.

Ce dernier a par ailleurs encouragé Sibiri Omar Compaoré à valoriser davantage son travail afin de faire découvrir les résultats de ses recherches et favoriser leur mise en œuvre.

Son directeur de thèse, le Pr Florent Song-Naba, l’a également exhorté dans ce sens et l’a appelé à « poursuivre les recherches dans le domaine de la certification des entreprises, publier régulièrement des articles et diffuser les résultats en vue de progresser dans la carrière d’enseignant-chercheur et accéder rapidement aux grades de maitre-assistant, maitre de conférences puis professeur titulaire ».

Des recommandations que le nouveau docteur a dit bien notées, tout en exprimant son souhait d’approfondir son travail en explorant d’autres aspects liés à la certification ISO 9001 des entreprises, comme suggéré par le jury.

MZ/