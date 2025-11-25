Burkina-Solidarité-Brocante-Lancement

Burkina/Solidarité : « Afrikikré » lance la brocante de solidarité pour soutenir les personnes vulnérables

Ouagadougou, 24 nov. 2025 (AIB) – L’Association « Afrikikré » a lancé lundi une brocante de solidarité, prévue du 24 au 30 novembre 2025 à la place de la Révolution de Ouagadougou pour soutenir les personnes vulnérables et encourager l’élan de solidarité prôné par les autorités.

La brocante de solidarité dénommée « Gnongon Dèmè » offre une variété d’objets vendus à prix social, allant de 500 à 2 000 F CFA. Il s’agit entre autres de vêtements, jouets pour enfants, chaussures, vendus à un prix abordable pour apporter un soulagement aux populations en difficulté, a indiqué la promotrice de l’association, Marguerite Douanio/Sou.

L’objectif, selon l’association, est de permettre à toutes les familles, même celles au pouvoir d’achat limité, de s’équiper à moindre coût, conformément à la dynamique de solidarité portée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a-t-elle souligné.

Marguerite Douanio a expliqué que l’événement comporte aussi un volet de collecte de dons pour les personnes déplacées internes ou réinstallées. « Beaucoup reviennent chez eux après plusieurs années sans rien. Il faut les aider à se reconstruire », a-t-elle souligné.

La chargée de mission au ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Mariama Sylviane Zongo, a salué une initiative qui cadre avec la dynamique de solidarité lancée par les autorités burkinabè.

Selon elle, novembre est désormais reconnu comme le mois de la solidarité, et cette brocante rappelle aux populations en détresse qu’elles ne sont pas seules.

« Nous restons à leurs côtés jour et nuit, et nous partageons leurs peines à travers différentes actions sociales », a-t-elle indiqué.

L’Association « Afrikikré » invite la population à venir nombreux du 24 au 30 novembre pour participer à cette semaine de solidarité active, où chaque achat ou don contribuera à soutenir une famille vulnérable.

Placée sous le thème « Solutions endogènes pour un Burkina plus résilient », la brocante de solidarité propose aussi une rue marchande et donne l’occasion de savourer des plats locaux.

Agence d’information du Burkina

Yos/Red