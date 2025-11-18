Burkina-Sandbontenga-Appui- Mairie-Kaya-Vivres-ménages vulnérables-PDI-SEVE-Africa

Burkina: SEVE-Africa appuie la Mairie de Kaya avec 11,25 tonnes de vivres pour assistance à 450 ménages hôtes, retournés et PDI

Ouagadougou, 18 nov. 2025 (AIB)- L’Association soutenir l’émergence et la valorisation de l’économie locale en Afrique (SEVE-Africa), a appuyé ce mardi, la Mairie de Kaya pour la mise en œuvre de son plan de contingence avec 11,25 tonnes de vivres afin d’assister 450 ménages vulnérables (Personnes déplacées internes (PDI) et hôtes) de la commune Kaya.

D’une valeur totale de 5 millions de FCFA, le don est composé de 3,75 tonnes de riz, soit 150 sacs de 25 kg et de 7,5 tonnes de maïs, soit 300 sacs de 25 kg.

Cet appui est destiné aux ménages PDI et hôtes vulnérables ainsi qu’aux ménages retournés dans leurs localités d’origine au sein de la commune.

Le don a été réceptionné par la Présidente de la Délégation Spéciale de la commune de Kaya, Solange Kima/Minoungou en présence du Directeur pays d’Oxfam Burkina.

Elle a remercié SEVE-Africa et ses partenaires pour ce geste qui vient soulager les ménages vulnérables et les PDI de sa commune.

Selon la coordonnatrice de SEVE-Africa, Sandrine Diallo/Kaboré, l’initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Renforcer la résilience et la cohésion sociale des populations affectées par les crises et les impacts du changement climatique dans la région du Centre-Nord », mis en œuvre par SEVE-Africa dans la commune de Kaya avec l’appui technique et financier de Oxfam Burkina et du Ministère fédéral de la coopération économique et du développement d’Allemagne » ou Bundes Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Elle a également indiqué que l’Association prévoit, dans les prochains jours, d’autres initiatives similaires pour accompagner la délégation spéciale communale de Kaya dans la prise en charge des PDI et des ménages vulnérables.

La représentante des bénéficiaires, Aguiratou Ouédraogo, a remercié SEVE-Africa pour son acte de générosité à leur égard et a exhorté l’ensemble des bénéficiaires à éviter de détourner ou de revendre les vivres, destinés exclusivement à la consommation.

A la suite de la remise des vivres, la Coordonnatrice de SEVE-Africa, a participé à une réception provisoire de la clôture d’un jardin nutritif aménagé au profit des femmes déplacées internes et hôtes du village de Dahisma, situé à une dizaine de kilomètres de Kaya.

Agence d’information du Burkina

