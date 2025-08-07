Burkina-Santé-Renforcement

Burkina/Santé : L’UNFPA offre du matériel informatique d’une valeur de 51 557 000 FCFA pour renforcer les structures sanitaires

Ouagadougou, 7 août 2025 (AIB)-Le ministère de la Santé publique a reçu, ce jeudi 7 août 2025, un important don de matériel informatique de la part du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), d’une valeur de 51 557 000 FCFA, destiné à renforcer les capacités des directions régionales de la santé.

La cérémonie officielle de remise s’est tenue en présence du Secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Joël Arthur Kiendrebéogo, du représentant résident adjoint de l’UNFPA, Kenneth Ehouzou, et de Tina Guthrie, ambassadrice du Canada.

Composé d’équipements informatiques, péri-informatiques et de fournitures de bureau, ce don vise à améliorer la performance administrative des structures sanitaires, notamment dans le domaine de la santé reproductive et de la protection des femmes et des filles.

« Ce don vient renforcer notre collaboration et témoigne d’un engagement commun pour le renforcement de notre système de santé », a salué Dr Kiendrebéogo, soulignant l’importance de la digitalisation pour une meilleure planification, un suivi rigoureux et une évaluation efficace des activités sanitaires.

De son côté, le représentant de l’UNFPA a précisé que les outils offerts, tels que les ordinateurs et les systèmes de gestion de rendez-vous, permettront une amélioration significative de l’accueil des patients et de la gestion des données médicales.

L’ambassadrice du Canada a, pour sa part, rappelé que cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet PROSSEC, visant à renforcer l’accès aux services de santé reproductive, à l’état civil et à la cohésion sociale au Burkina Faso.

Ce geste s’inscrit dans une dynamique de partenariat stratégique entre l’UNFPA, le Canada et le ministère burkinabè de la Santé, en faveur d’un système de santé inclusif, performant et résilient.

Agence d’Information du Burkina

OS/ata

Source : DCRP Santé