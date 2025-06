Burkina : Rendez-vous sous les lumières de la fête foraine du 27 au 29 juin

Ouagadougou le 5 juin 2025 (AIB)- Le comité d’organisation de la fête foraine « Faso fun » a annoncé hier mercredi que les activités de cette fête se tiendront du 21 au 29 juin 2025 à la place de la nation de Ouagadougou.

La fête foraine est un parc d’attraction mobile qui fait son apparition deux fois dans l’année, une édition en juin pour annoncer les vacances et une autre en fin d’année pour Noël.

Cette année, la fête foraine se tiendra du 21 au 29 janvier 2025 à la place de la nation de Ouagadougou sur le thème santé mentale.

L’information a été donnée mercredi 4 juin 2025 par le comité d’organisation de ladite fête au cours d’une conférence de presse.

Selon les organisateurs, « Faso fun » est née d’une idée simple, celui de créer un lieu de partage et de découverte pour toutes les générations.

« Cette année, nous avons redoublée d’efforts pour offrir à notre public une expérience encore plus riche, plus sûre, plus magique, et plus enrichissante avec le thème santé mentale », a affirmé l’équipe chargée de l’organisation.

Le président du comité d’organisation Abdoul Hafiz Ouattara a précisé que plusieurs activités vont marquer cette fête.

Il s’agit de deux panels sur « la dépression, en parler, s’en sortir » et le « Suicide, facteurs de risques », un don de sang durant les deux premiers jours, des ateliers de création et d’éveil scientifique, des stands de tir, des jeux d’adresse, des initiations robot et pilotage de drone, des espaces gourmands et un concert live avec des artistes nationaux et internationaux de renom.

Aussi le comité a souligné que Faso Fun prend en charge 75 enfants des FDS tout au long des festivités.

Pour cette édition vacances les prix varient entre 2000 pour les adultes et 1000 pour les moins de 15 ans.

Agence d’information du Burkina

ZAF/MZ/yos