Burkina/Religion : Une chorale utilise des vers pour implorer le retour de la paix

Ouagadougou, 2 juin 2025(AIB)-La chorale féminine de l’église des Assemblées de Dieu « Wendsongré » a dédicacé hier dimanche son album intitulé «Victoire», une composition de 6 titres pour adorer le Seigneur et implorer sa clémence pour le retour de la paix au Burkina Faso.

« On a intitulé notre premier album Victoire parce que la victoire vient de Dieu. Notre premier titre ‘’Laafi Burkina yinga’’, est consacré au retour de la paix au Burkina Faso », a confié la responsable de la chorale, Rachel Ouédraogo/Ouédraogo.

Selon Mme Ouédraogo, outre l’invocation de la paix, les choristes ont chanté pour louer le Seigneur tout en invitant le peuple de Dieu à lui rester fidèle et surtout à avoir foi au « Créateur de l’Humanité ».

« Dieu qui est vrai et réel, c’est un Dieu de paix, d’amour et de fidélité », a affirmé le porte-parole de la chorale de l’église Assemblée de Dieu sise au quartier Tampouy de Ouagadougou.

L’album rend également hommage aux autorités et aux forces combattantes engagées contre l’insécurité. Il aborde d’autres thématiques en lien avec la vie en famille et le mariage et celle en communauté à l’église.

Le pasteur de l’Eglise, Jean Baptiste Savadogo s’est réjoui de l’aboutissement du projet des femmes de son temple avant de rendre Grâce à Dieu pour la dédicace de l’album qui selon lui est en adéquation avec la parole du Seigneur.

« Ces femmes qui se sont réellement données pour le ministère de Dieu. Je demande à Dieu de les bénir, les fortifier et leur donner le pouvoir de sortir d’autres albums », a indiqué pour sa part le président du Conseil régional de Kilwin, pasteur Enoch Ouédraogo.

L’œuvre est disponible à l’église des Assemblées de Dieu « Wendsongré » de Tampoy, en format audio et vidéo sur plusieurs supports, au prix de 5000 mille FCFA.

« Zab n tõoge », «Yalsi kënkë », « Bao Wennam solom », « Bark půusgo », et « Yikăadm » sont les autres titres l’album.

Agence d’information du Burkina

YOS/bak/ata