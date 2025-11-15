BURKINA-FORMATION-OAPI

Burkina/Propriété intellectuelle : 11 auditeurs jugés aptes à l’issu de la formation au Certificat d’aptitude à la gestion collective

Ouagadougou, 14 nov. 2025 (AIB)- 11 auditeurs ont reçu vendredi leurs attestations au terme de la troisième édition de la formation au Certificat d’aptitude à la gestion collective (CAGeC) qui s’est tenue d’août en octobre 2025 à Ouagadougou.

Selon le directeur de l’Académie de Propriété Intellectuelle Denis Ekani (APIDE), Dr Mahamadi Tassembédo, représentant le Directeur général de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), la formation au (CAGeC), les lauréats sont désormais qualifiés pour renforcer la gouvernance du droit d’auteur et des droits voisins dans l’espace de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle.

Pour lui, ces auditeurs ont fait preuve d’assiduité et de d’engagement au cours de la formation qui s’est déroulée en trois phases à savoir les cours à distance, les enseignements en présentiel et les stages au Bureau burkinabè des droits d’auteur.

M. Tassembédo a indiqué que cette formation a pour objectif de doter les Etats membres de l’Organisation de professionnels compétents capables de gérer les droits d’auteurs et les droits voisins. Elle vise également à défendre les intérêts des créateurs et de contribuer au développement d’un secteur culturel et créatif dynamique.

A l’issu de ces 3 mois, les auditeurs sont bien outillés pour une gestion optimale de la protection et de la valorisation des œuvres, ainsi que de la juste rémunération des créateurs, a déclaré le Dr Tassembédo, saluant l’engagement et l’assiduité des lauréats.

Il a souligné l’importance croissante des industries culturelles et créatives, devenues « un grand pourvoyeur d’emplois et de richesses », d’où la nécessité de disposer de personnels compétents, intègres et visionnaires au sein des sociétés de gestion collective du continent.

Le représentant du Directeur général de l’OAPI a également exprimé la gratitude de son institution envers les partenaires académiques et techniques, avant de féliciter le corps enseignant de l’université Thomas Sankara pour la qualité du travail accompli.

Il a par ailleurs, invité les nouveaux certifiés à partager leurs connaissances et à contribuer à la professionnalisation du secteur dans leurs pays respectifs.

Il faut indiquer que ces auditeurs de la 3e édition du certificat en gestion collective viennent du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Mali, du Niger et du Togo.

