BURKINA-DIPLOMATIE-MÉMORANDUM-PRÉSENTATION

Burkina : Présentation d’un mémorandum pour déconstruire les stéréotypes et véhiculer l’image positive du pays

Ouagadougou, 3 oct. 2025 (AIB)-Le ministère en charge des Affaires étrangères, en collaboration avec le Bureau d’analyses stratégiques, a présenté vendredi un mémorandum intitulé « Burkina Faso : Au-delà des stéréotypes, une dynamique vers la sécurité et le développement » visant à déconstruire les stéréotypes et à promouvoir une image positive du pays sur la scène internationale.

« Ce webinaire est consacré à la diffusion du mémorandum sur la déconstruction des stéréotypes liés au Burkina Faso et à la promotion des actions de développement dans une logique assez claire », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré.

Selon le diplomate burkinabè, ce mémorandum de 86 pages a pour objectif d’assurer la cohérence entre l’information interne et le discours porté à l’international.

M. Traoré s’exprimait vendredi à Ouagadougou, lors de la présentation dudit document. Il a rappelé que depuis l’arrivée au pouvoir du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le 30 octobre 2022, le pays a opéré des choix clairs en faveur de projets structurants qui constituent l’ossature de sa mission.

Parmi ces priorités, il a cité le rétablissement de la souveraineté nationale, la restauration de l’intégrité du territoire par la lutte contre le terrorisme, la construction d’un développement endogène et la diversification des partenariats afin de permettre au Burkina Faso de s’affirmer sur la scène mondiale.

Il a toutefois reconnu que ce combat mené par le capitaine Traoré n’est pas exempt de difficultés, le pays continuant de souffrir de certains clichés et stéréotypes qui entravent sa marche vers la souveraineté nationale.

Le chef de la diplomatie burkinabè a souligné que ce premier document, initié par son département, vise à capitaliser les préjugés négatifs véhiculés sur le Burkina à l’étranger.

« Nos pays souffrent énormément de préjugés et de stéréotypes qui ternissent leur image et plombent souvent leurs capacités à nouer des partenariats fructueux. En tant que diplomates, une de nos missions est de travailler au rayonnement de notre pays », a-t-il confié.

M. Traoré a précisé que le travail accompli consiste à recenser les narratifs négatifs et à y apporter des réponses harmonisées, afin d’offrir une base cohérente à l’ensemble des acteurs, notamment les missions diplomatiques et consulaires, qui œuvrent au rayonnement du Burkina Faso.

Pour lui, les enjeux sont considérables : dans ce « siècle de guerre communicationnelle », de nombreuses officines fabriquent des images négatives du Burkina.

« Nous devons travailler à les déconstruire au fur et à mesure que ces narratifs et stéréotypes sont produits contre notre pays », a-t-il insisté.

Enfin, le ministre a relevé que le travail important réalisé par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et qui produit déjà des effets tangibles, mérite d’être davantage connu à l’international.

Agence d’Information du Burkina

NO/ata