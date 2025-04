Burkina-Message-Président-Ordre-Discipline

Burkina : « Nous allons faire régner l’ordre et la discipline », capitaine Traoré

Ouagadougou, 1er avril 2025 (AIB) – « Nous allons faire régner l’ordre et la discipline », a indiqué le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, ajoutant que ces valeurs sont le fondement d’une révolution.

« On ne fait pas de révolution dans le désordre, c’est impossible. Nous allons faire régner l’ordre et la discipline pour que nous puissions progresser », a déclaré le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Selon lui, les réformes sociales, économiques, politiques et idéologiques ont besoin d’ordre et de discipline pour mieux être exécutées pour le progrès du pays.

Le capitaine Traoré s’exprimait lundi à Ouagadougou, lors de la traditionnelle montée des couleurs de chaque 1er lundi du mois.

« Chacun a son rôle à jouer. Appropriez-vous donc la révolution parce que beaucoup de gens, depuis deux ans maintenant, ont embarqué dans le bateau par opportunisme », a-t-il révélé.

Il a par ailleurs noté que « Nous sommes dans la tempête, nous sommes dans des vents très forts. Et ces gens-là ne pourront jamais rester dans la barque ».

« Au fur et à mesure, ils vont tomber à l’eau et vous les verrez. Mais nous allons poursuivre parce que notre objectif, c’est de trouver les eaux calmes et de pouvoir naviguer paisiblement », a poursuivi Ibrahim Traoré.

Il a invité les Burkinabè à la vigilance parce que « l’ennemi sait recruter et il recrute encore des traîtres ».

Agence d’information du Burkina

NO/dnk/ata