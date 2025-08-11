Burkina/Mobilité urbaine : Le Premier ministre met en circulation 155 bus pour faciliter la mobilité des citoyens

Ouagadougou, 11 août 2025 (AIB) – Dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a remis ce lundi un premier lot de 155 bus, sur un total de 530, destinés à faciliter la mobilité des élèves, des étudiants et de l’ensemble des citoyens burkinabè.

« Comme vous le savez, dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité, le camarade Ibrahim Traoré, Président du Faso, a instruit l’acquisition de 530 bus pour améliorer de façon très significative la mobilité des élèves et des étudiants, ainsi que celle de tous les citoyens burkinabè en général », a déclaré le chef du gouvernement lors de la cérémonie de remise des clés.

Il a confié ce premier lot au ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo, en l’exhortant à en prendre grand soin et surtout à en faire un usage optimal afin d’améliorer durablement la mobilité des citoyens.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que la gestion et la maintenance doivent être exemplaires pour que ces bus constituent un acquis durable, rappelant qu’ils sont le fruit du sacrifice du peuple burkinabè.

« Ce n’est qu’un premier lot de 155 bus. D’ici la fin de l’année, plus de 300 autres devraient être livrés. C’est une acquisition historique, car depuis la création de la SOTRACO, elle n’a jamais disposé d’un parc aussi fourni. Et comme vous le voyez, ce sont des bus de qualité », a-t-il souligné.

Jean Emmanuel Ouédraogo a instruit la SOTRACO et le ministère en charge de la mobilité d’élaborer un schéma de gestion performant, garantissant que ces bus restent en service le plus longtemps possible.

Pour lui, il s’agit aussi d’un défi et surtout d’une responsabilité pour tous les citoyens burkinabè d’entretenir ce parc automobile.

Le Premier ministre a invité l’ensemble des citoyens à respecter les consignes, à adopter les bons réflexes et les bons comportements, afin que le parc puisse servir le plus longtemps possible au peuple burkinabè.

Agence d’information du Burkina

BBP/YOS/ata