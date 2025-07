Burkina-Université-Formations-Mathématiques-École

Burkina : L’université Thomas Sankara abrite une école internationale de mathématiques de deux semaines afin d’élargir la vision des étudiants

Ouagadougou, 4 juil. 2025 (AIB)-Le Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA) organise du lundi 30 juin au samedi 12 juillet 2025, une école sur les Théories des représentations et ses applications en physique à l’université Thomas Sankara au profit des étudiants en master et en doctorat.

Selon le président du comité d’organisation Pr Ibrahim Nonkané, l’école est une opportunité pour les étudiants d’avoir une vision plus large qui va au de-là des cours classiques et cela par les échanges avec les participants qui viennent de par le monde.

« Cette école est très importante parce qu’on ne peut pas faire de recherches sans rencontres. L’école permet un brassage, c’est un moment de nous redynamiser, de nous donner confiance en nous-même, de partage de connaissances. C’est un réveil sur le plan scientifique », a-t-il souligné.

Pr Nonkané a précisé que « les cours qui sont donnés (dans cette école) sont de hauts niveaux avec des exercices qui sont rares et les étudiants vont apprendre plein de choses ».

Le président du comité d’organisation a relevé qu’il ne peut pas avoir de développement conséquent dans un pays sans les mathématiques.

Les mathématiques sont une méta-science, c’est-à-dire que les autres sciences comme la médecine, la physique, l’informatique, l’intelligence artificielle et le GPS, l’utilisent pour se développer.

Il a conseillé de former plus de mathématiciens, car « c’est à partir de là que nous aurons des ingénieurs qualifiés pour pouvoir résoudre les problèmes locaux ».

L’école internationale se tient à l’initiative du Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA) sur le thème « les Théories des représentations et ses applications en physique ».

La cérémonie d’ouverture a été présidé le lundi 30 juin dernier par le président de l’université Thomas Sankara, Pr Pam Zahonogo.

Selon le responsable du laboratoire en Sciences et Technologies de l’université Thomas Sankara Oumar Traoré, cette école est très importante pour plusieurs raisons parmi lesquelles, il a relevé deux.

La première, c’est la participation de plusieurs pays qui vont venir découvrir l’université et lui permettre d’être visible sur le plan international.

La seconde, c’est que pendant ces deux semaines, les étudiants en master ou en fin master vont bénéficier des enseignements de haut niveau qui vont booster les recherches en ce qui concerne les mathématiques pures et orienter vers les applications en physique, a-t-il énuméré.

Les participants viennent de plusieurs pays comme le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Sénégal, le Congo Brazzaville, Madagascar et l’Allemagne y compris le Burkina Faso.

Le Pr Cyriaque Atindogbé du département de mathématique de l’université d’Abomey-Calavi (UAC) du Benin a affirmé que la théorie de représentation est « un domaine de mathématique très vaste et très riche à la frontière entre l’analyse, l’algèbre et la géométrie ».

« Il regroupe beaucoup de domaines très importants des mathématiques et est orienté vers les jeunes doctorants, mastorants et nos jeunes collègues parce qu’il permettra de les outiller afin qu’ils puissent passer d’une thématique à l’autre sans vraiment être bloqués », a-t-il expliqué.

Le Burkina Faso organise pour la cinquième fois, cette école internationale à l’université Thomas Sankara. Les précédentes éditions organisées par le pays ont eu lieu en 1998 et en 2009 à l’université Joseph Ki-Zerbo puis en 2012 et en 2021 à l’université Nazi Boni.

Agence d’information du Burkina

WIS