Burkina-AES-Parlements-Sessions-Textes-Élaboration

Burkina : Les Parlements de l’AES travaillent sur l’élaboration des textes régissant leurs Sessions confédérales

Ouagadougou, 12 août 2025 (AIB)-Les Parlements des pays de l’AES ont ouvert, le lundi 11 août 2025 à Ouagadougou, la première réunion des parlementaires et experts de la Confédération des États du Sahel. Pendant 5 jours, les députés des trois pays vont élaborer les textes régissant leurs Sessions confédérales, a appris l’AIB auprès de l’ALT.

L’ouverture des travaux a été présidée par le 4ᵉ vice-président de l’Assemblée législative de Transition (ALT) du Burkina Faso, l’honorable Daouda Diallo, aux côtés de la 5ᵉ vice-présidente du Conseil national de la transition de la République du Mali, Raky Talla Diarra, et du 2ᵉ vice-président du Conseil consultatif de la refondation de la République du Niger, Inoussa Nomao.

La rencontre qui réunit les délégations du Burkina, du Mali et du Niger, constitue une étape importante dans la mise en œuvre du Traité instituant la Confédération, signé le 6 juillet 2024.

Elle vise à poser les bases de l’organisation future des sessions confédérales des Parlements de l’AES, dont l’objectif est d’offrir un cadre démocratique de concertation, d’harmonisation législative et de contrôle de l’action confédérale.

Les travaux, prévus du 11 au 15 août porteront sur la définition des modalités de désignation des représentants, leurs attributions, la durée des sessions, ainsi que leur fréquence. À l’issue de la rencontre, un protocole additionnel et un règlement intérieur devraient également être finalisés.

Agence d’information du Burkina

WIS/ATA