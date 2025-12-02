Burkina : Les Forces combattantes envoient des terroristes et leurs chefs en enfer

Ouagadougou, 1er décembre 2025 (AIB)- Grâce à une synergie efficace entre les troupes au sol, les vecteurs aériens et les services de renseignement, les Forces combattantes ont réduit à néant durant le mois de novembre, plusieurs niches terroristes, récupéré du matériel et consolider leur reconquête territoriale dans de nombreuses localités, a appris l’AIB.

Ni la perfidie de l’ennemi, encore moins le froid et l’harmattan n’ont pu entamer le moral et la détermination des FDS et des VDP. Durant ce mois de novembre 2025, ils se sont encore brillamment illustrés dans leurs missions de reconquête territoriale, de sécurisation et d’escortes.

Ainsi le 27 novembre, la surveillance sur une base terroriste dans la région du Yaadga a permis d’observer une convergence de criminels vers des arbres touffus.

Les vecteurs aériens sont intervenus et ont neutralisé efficacement les sinistres individus.

Le même jour, les unités des BIR 20 et 18 à Lanfiera ont repoussé vaillamment une attaque contre leurs positions. Parallèlement, dans la zone de Sollé, le BIR 21 a neutralisé plusieurs criminels lors d’une opération similaire.

Selon nos sources, ces actions s’inscrivent dans une dynamique de pression continue sur les bases ennemies, poursuivie depuis plusieurs jours par d’autres unités.

En effet, du 25 au 27 novembre, les unités du 19e BIR ont ratissé leur zone de responsabilité. Face à la pression des FDS, les ennemis retranchés ont fui, abandonnant des moyens roulants, du matériel de communication et des engins explosifs improvisés.