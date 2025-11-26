Burkina-SND-Concours-Excellence-Lancement

Burkina : Le SND lance un concours pour distinguer 5 meilleurs outils d’insertion des jeunes

Ouagadougou, 26 nov. 2025 (AIB) – Le Service national pour le développement (SND) a annoncé mercredi l’ouverture, depuis le 24 novembre 2025, du concours national d’excellence des outils et stratégies d’insertion socioprofessionnelle des appelés du Service national patriotique, destiné à promouvoir les initiatives les plus innovantes des jeunes Burkinabè.

Selon le représentant du directeur général du SND, Tampougré Sia, la réception des candidatures est ouverte depuis le 24 novembre et se poursuit jusqu’au 6 décembre 2025, uniquement en ligne via la plateforme https://bit.ly/AppelSND2025.

M. Sia a souligné que cette compétition est totalement ouverte à tous les Burkinabè vivant sur le territoire national ou non et concerne les jeunes entrepreneurs, artisans, consultants, formateurs, les appelés ayant terminé ou non leur formation au SND, les startups, les centres de formation ou initiatives d’insertion.

L’information a été donnée ce mercredi 26 novembre 2025 à Ouagadougou au cours d’une conférence de presse organisée par le SND.

La présélection et l’évaluation auront lieu du 7 au 15 décembre à l’issue de laquelle une cérémonie de remise des prix aura lieu en début d’année 2026 pour récompenser les 5 meilleurs projets retenus avec des prix financiers et des trophées, a-t-il ajouté.

Tampougré Sia a également confié que « Les lauréats deviendront également des personnes-ressources pour le Service national pour le développement ».

Il a laissé entendre que ce concours est une opportunité unique pour les jeunes et les acteurs de l’insertion de démontrer leur créativité, leur engagement et leur capacité à proposer des solutions durables.

Selon le Service national pour le développement, ce concours vise à encourager et valoriser les solutions innovantes dans des domaines aussi variés que l’entrepreneuriat, la formation professionnelle, le numérique, les services sociaux, l’agriculture durable ou encore les métiers verts.

Le représentant du directeur général du SND a invité l’ensemble des candidats potentiels à déposer leurs dossiers dans les délais impartis et à saisir cette chance de contribuer activement au développement du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

