BURKINA-ASSOCIATION-FORMATION-JOURNALISTE-NUMERIQUE

Burkina : « Le numérique n’est pas un luxe, c’est une chance, une ouverture, un moteur de transformation », resp. association

Ouagadougou, 7 nov. 2025 (AIB) – « Le numérique n’est pas un luxe : c’est une chance, une ouverture, un moteur de transformation », a indiqué vendredi, le chargé de communication de l’Association burkinabè d’éducation et d’information par le numérique (BIEN), Charles Da, appelant à une éducation de la population à une utilisation saine des réseaux sociaux pour un espace numérique plus sûr.

« Au Burkina Faso, le numérique n’est pas un luxe : c’est une chance, une ouverture, un moteur de transformation », a déclaré le chargé de communication de l’Association burkinabè d’éducation et d’information par le numérique (BIEN), Charles Da.

De son avis, son association s’engage, dans un contexte particulier à faire du digital un outil d’émancipation pour tous.

M. Da s’exprimait vendredi à Ouagadougou, au Centre de presse Norbert Zongo (CPNZ), à l’occasion d’une formation des journalistes placée sous le thème : « Nouvelles techniques de l’information et de la communication (TIC) et pratiques journalistiques ».

Une trentaine de journalistes a pris part à la formation qui marque également le lancement officiel des activités de l’Association burkinabè d’éducation et d’information par le numérique (BIEN) et l’Association jeunesse éveillée pour l’action (JEA).

Selon lui, BIEN entend contribuer à former les jeunes, informer les citoyens, valoriser les savoirs locaux pour un espace numérique plus sûr.

Car « chaque clic peut changer une vie, nous croyons en un Burkina où le numérique devient une force d’équité, de connaissance et de progrès durable », a ajouté Charles Da.

Pour la présidente de la JEA, Fatou Ouédraogo, cette formation des journalistes répond de manière adaptée aux enjeux actuels des médias et de l’information au XXIe siècle.

Elle vise a-t-elle dit, à outiller les professionnels de la presse afin de renforcer leurs compétences dans l’utilisation des outils numériques au service d’un journalisme plus moderne et responsable.

Le représentant de la directrice régionale en charge de la Communication du Kadiogo, marraine de l’événement, Emmanuel Bako, a exhorté les journalistes à saisir cette opportunité pour apprendre, se réinventer et transformer leur manière d’informer, afin de mieux servir les citoyens.

Il a également souligné l’importance de la curiosité et du partage d’expériences comme leviers essentiels pour une presse plus dynamique et ancrée dans son temps.

Le formateur, Rachid Traoré, a invité les journalistes à investir plateformes numériques pour impacter leur audience, car, pour lui, le vide laissé par les professionnels de l’information et de la communication est comblé par des acteurs qui ignorent tout de l’éthique et de la déontologie du métier.

M. Traoré, a également précisé que les professionnels doivent voir les TIC comme une opportunité et non comme une menace.

Agence d’information du Burkina

DNK-hb-ata