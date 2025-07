BurkinaYaadga–Sport–Compétitions–EFORS :

Burkina : Le ministère des Sports lance un appel à contribution pour la construction de stades régionaux

Ouahigouya, 13 juillet 2025 (AIB)-Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda, a lancé samedi, un appel à contribution volontaire pour la construction de stades régionaux, afin de doter le Burkina Faso d’infrastructures sportives aux normes, propices à l’expression des talents dans toutes les disciplines.

Les activités de la 6ᵉ édition de la compétition des Écoles de Formation de la Relève Sportive (EFORS) ont été clôturées ce samedi 12 juillet 2025 au stade municipal « Noufou Ouédraogo » de Ouahigouya, sous la présidence du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi (MSJE), Roland Somda. À l’occasion, la finale inter-EFORS de football a été disputée, et l’équipe de la région du Kadiogo a remporté le trophée, a constaté l’AIB.

Lancée dans la cité de Naaba Kango, cette 6ᵉ édition des EFORS a connu son apothéose en présence des gouverneurs de régions, des autorités administratives locales et de nombreux passionnés de sport. Au cours de cette semaine de compétition inter-EFORS, les jeunes ont rivalisé d’audace et de talent dans sept disciplines sportives : football, volleyball, handball, basketball, cyclisme, lutte et athlétisme.

Activité s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la relève sportive et de la promotion du sport de petites catégories au Burkina Faso, cette édition traduit la volonté du gouvernement de renforcer la pratique sportive à la base.

Lors de la cérémonie de clôture, le ministre Roland Somda a félicité les jeunes sportifs et sportives qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes, dans un esprit de fair-play, dans toutes les disciplines. Il a exprimé sa reconnaissance au président du Faso et au Premier ministre pour avoir créé les conditions nécessaires à la tenue de cette compétition malgré le contexte sécuritaire difficile.

Le ministre a également remercié la marraine, Mme Rose Sanou, le parrain Mahamadi Limam Ouédraogo, ainsi que le gouverneur Thomas Yampa, pour leur soutien et leur engagement. Il a adressé une mention spéciale aux différents acteurs du monde sportif pour avoir relevé le défi de l’organisation à Ouahigouya, tant par leur participation que par la qualité de la compétition.

Profitant de l’occasion, le premier responsable du département des Sports a lancé solennellement, en présence des gouverneurs de régions, un appel à contribution volontaire pour la construction de stades régionaux, afin de doter le pays d’infrastructures sportives aux normes, propices à l’expression des talents dans toutes les disciplines.

« Cet appel de Ouahigouya est adressé aux forces vives de toutes les régions, en vue d’une mobilisation autour de l’aménagement d’infrastructures sportives, pour garantir une relève sportive solide à la base », a soutenu le ministre.

La finale de football disputée à l’occasion de la clôture a opposé les EFORS de la région du Kadiogo (Centre) à celles du Nazinon (Centre-Sud). Après 70 minutes de jeu intense, empreint de technicité, les jeunes du Kadiogo se sont imposés par 1 but à 0 et ont logiquement remporté le trophée de la 6ᵉ édition.

Les compétiteurs dans les autres disciplines ont reçu, pour les premiers, des trophées, et des médailles ont été remises à tous les participants.

