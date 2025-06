Burkina-Conseil-Ministre-Commerce-Création-Comité-Négociation

Burkina : Le gouvernement crée un Comité de négociations commerciales tenant compte des nouvelles exigences

Ouagadougou, 11 juin 2025 (AIB)–Le gouvernement burkinabè a décidé mercredi en Conseil des ministres, de la création d’un Comité national de négociations commerciales (CNNC) pour prendre en compte l’émergence de nouvelles questions de commerce électronique, commerce et genre et commerce et environnement, dans les négociations à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le gouvernement a adopté en Conseil ministres un décret portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du Comité national de négociations commerciales (CNNC).

« Ce décret qui est une relecture du décret n°2018-0043 du 1er février 2018 vise à prendre en compte l’émergence de nouvelles questions commerciales (commerce électronique, commerce et genre, commerce et environnement) dans les négociations à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le changement de dénomination de certaines structures de l’administration publique et du secteur privé », a indiqué le compte rendu du Conseil des ministres.

Le document précise que le Comité de négociations inclut désormais des structures centrales de l’administration publique, des structures d’appui au secteur privé, des organisations professionnelles et de la société civile ainsi que le monde universitaire.

Le CNNC a pour objectif principal de définir la position nationale en matière de négociations commerciales ainsi que le suivi de la mise en œuvre des accords commerciaux dont le Burkina Faso est partie prenante. L’adoption de ce décret permet au Comité national de négociations commerciales de remplir efficacement ses missions.

Agence d’information du Burkina

yos/no/bbp/as