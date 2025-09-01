BURKINA-CULTURE-FESTIVAL-ORGANISATION

Burkina: Le festival de la culture Tamasheq se tiendra du 28 au 30 novembre 2025 à Ouagadougou

Ouagadougou, 1 sept. 2025 (AIB)- La deuxième édition du Festival de la culture Tamasheq (FECTA) se tiendra du vendredi 28 au dimanche 30 novembre prochain, au musée national de Ouagadougou sous le thème « Valorisation de la culture : vecteur de paix, de résilience et de développement communautaire ».

Placé sous le thème « Valorisation de la culture : vecteur de paix, de résilience et de développement communautaire », le FECTA se veut être un espace où la culture devient un moteur de paix, d’unité et de développement, mais aussi un pont entre générations et communautés.

La culture Tamasheq, par son ouverture aux autres peuples, rappelle que le dialogue et la transmission des connaissances culturelles sont essentiels à la cohésion sociale et au vivre-ensemble.

Le festival mettra en profit cette fête culturelle pour véhiculer, entre autres, les valeurs de liberté, de dignité, de solidarité et de résilience à travers la poésie, les chants, la musique, les danses et l’artisanat.

Le FECTA 2025 sous le patronage du ministre en charge de la Culture, Pingdwindé Gilbert Ouédraogo, sera meublé par des musiques et danses traditionnelles, des expositions artisanales, des conférences et partages d’expériences et des rencontres et opportunités de partenariat.

Cette deuxième édition a pour marraine le ministre de l’Action humanitaire et solidarité nationale et pour parrain HADJ Oufen AG TIAWARA, PDG de la Compagnie Oufen et frères COF.

Agence d’information du Burkina

