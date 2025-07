Burkina : Le Festival de la connaissance et du divertissement (FESTICODI) forme 50 veuves et orphelins de FDS en perlage et en décoration

Ouagadougou, le 18 juillet 2025 (AIB)-Le Festival de la connaissance et du divertissement (FESTICODI) a marqué sa première édition par une formation de 72 heures en perlage et en décoration événementielle, au profit de 50 veuves et orphelins des Forces de défense et de sécurité (FDS). Cette initiative a été placée sous le thème : « Ensemble, on apprend, on se détend, on grandit ».

« Cette formation à l’endroit des veuves et orphelins des FDS est notre manière d’apporter notre contribution à l’édifice du Burkina Faso », a déclaré le président du comité d’organisation du FESTICODI, Palingwendé Jacob Ouédraogo.

Selon lui, cette initiative vise à offrir à cette cible un soutien psychosocial, à favoriser la cohésion sociale et à renforcer les liens communautaires à travers les échanges et le partage d’expériences entre les participants.

Durant 72 heures, les veuves, orphelins et autres participants seront initiés aux techniques de base en perlage et à la créativité en décoration événementielle.

Jacob Ouédraogo a indiqué que « cette formation permettra aux participants de générer des revenus et de devenir économiquement indépendants grâce aux compétences acquises ».

« Cette première édition, placée sous le thème Ensemble, on apprend, on se détend, on grandit, se déroulera sur quatre jours, dont 72 heures de formation et une soirée détente de clôture », a-t-il précisé.

Le président du comité d’organisation du FESTICODI, Palingwendé Jacob Ouédraogo, s’exprimait ce vendredi à l’occasion de la session de formation organisée par la structure « Geesrim Event », qui se tient du 16 au 19 juillet 2025 à Ouagadougou.

Pour la bénéficiaire Brigitte Coulibaly, qui a choisi de se former en décoration avec l’ambition d’évoluer dans ce domaine, l’initiative est salutaire. Elle a confié : « Durant ces trois jours, j’ai appris à faire des plis, des bouquets et de l’agrafage. À la fin de cette formation, je serai capable de réaliser une décoration pour l’anniversaire de mes enfants ».

De son côté, la bénéficiaire Félicité Zerbo, qui a suivi la formation en perlage, a laissé entendre : « Grâce à cette formation, nous oublions un tant soit peu nos soucis et nous aurons également de quoi nous occuper de nos familles ».

« En trois jours de formation, je suis capable de réaliser des porte-clés, des mappes et des sacs. En plus, je pourrai partager mes connaissances avec mes enfants », a-t-elle ajouté.

Agence d’Information du Burkina