Burkina : le FDCT informe les acteurs culturels et touristiques du Centre sur l’appel à projets conjoint 2025

Ouagadougou, 14 août 2025 (AIB)-Le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) a organisé, jeudi à Ouagadougou, une séance d’information et de sensibilisation au profit des opérateurs culturels et touristiques de la région du Centre, sur les critères et outils de financement dans le cadre de l’appel à projets conjoint 2025 FDCT–Coopération suisse.

Selon la directrice générale du FDCT, Fiohan Caryne Traoré/Béni, la rencontre visait à présenter les lignes directrices, les critères d’éligibilité, les conditions d’accès ainsi que le canevas de soumission des projets.

L’appel à projets, inscrit dans la phase 1 du Programme d’appui au développement des initiatives culturelles (PADIC), résulte d’un partenariat entre le Burkina Faso et la Coopération suisse. Il combine subvention et crédit, pour une enveloppe globale de 1 milliard 27 millions de F CFA.

Mme Traoré a précisé que, pour bénéficier du financement, les promoteurs doivent être des personnes morales légalement constituées (entreprise, association, coopérative, groupement d’intérêt économique) et à jour de leurs obligations fiscales, culturelles et touristiques.

Pour le crédit, le projet doit être rentable et générer des ressources permettant le remboursement. La subvention, quant à elle, cible des initiatives à fort impact social, contribuant à la cohésion sociale, à la paix ainsi qu’à la création d’emplois et de richesses dans les secteurs de la culture et du tourisme.

Le représentant des bénéficiaires potentiels, Inoussa Samandoulougou, a salué une opportunité « vitale » pour un secteur fragilisé par l’insécurité, assurant que les fonds seront utilisés avec rigueur.

