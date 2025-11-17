Burkina-Hôpital-Célébration-Journée

Burkina: le DG de l’hôpital de Bogodogo invite à renforcer la prise en charge des bébés prématurés

Ouagadougou, 17 nov. 2025 (AIB)- Le Directeur général (DG) du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo ( CHU-B), Seydou Nombré a appelé lundi, lors de la célébration de la première édition de la Journée mondiale du prématuré l’ensemble du personnel de santé à redoubler d’efforts pour améliorer la prise en charge des bébés nés avant terme, dont la survie reste un défi majeur au Burkina Faso.

« La prise en charge des bébés prématurés nécessite une approche multidisciplinaire, adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant », a déclaré le Directeur général du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B), a affirmé Seydou Nombré.

Pour lui, plus de 15 millions de nouveau-nés naissent prématurément chaque année dans le monde, dont plus de 60% en Afrique et en Asie du Sud, où les ressources médicales demeurent limitées.

M. Nombré s’exprimait lundi à Ouagadougou, à l’occasion de la première édition de la célébration de la Journée mondiale du prématuré sous le thème « Donner aux bébés prématurés un départ solide pour un avenir plein d’espoir »,

Le premier responsable du CHU- B indiqué que les complications liées à la prématurité constituent encore l’une des principales causes de mortalité néonatale dans le pays, en raison notamment du manque d’équipements spécialisés tels que les couveuses et des insuffisances du système de santé.

Le DG de l’établissement sanitaire a exprimé sa gratitude aux équipes médicales et techniques mobilisées pour la réussite de cette commémoration et a invité tout le personnel du CHU de Bogodogo « à écouter, apprendre, partager et maintenir la sécurité des patients, en particulier celle des prématurés, au cœur de leurs missions ».

Selon le chef de la pédiatrie du CHU-B, Solange Yugbaré/Ouédraogo, la journée mondiale du prématuré est célébrée chaque 17 novembre par le système des Nations Unies du fait du fort taux de mortalité des nouveaux- nés.

Mme Yugbaré également expliqué que le devoir des professionnels de santé est de prendre en charge ces enfants qui sont venus avant terme afin qu’ils soient des célébrités de demain.

«En 2024, nous avons reçu plus de 1300 enfants prématurés et nous avons hospitalisé en moyenne 800 et notre taux de mortalité se situait autour de 7,9%. Beaucoup d’efforts ont été faits mais nous ne sommes pas toujours satisfaits», a-t-elle déploré.

A ses dires, de nombreux partenaires tels que la coopération suisse, la principauté de Monaco et la direction générale du CHU- B les soutiennent mais dit compter des bonnes volontés pour améliorer les conditions de travail, les équipements des agents de santé pour tendre vers la séparation zéro en matière de prématurité

Cette journée a été marquée par des témoignages de parents de prématurés et une visite guidée de la pédiatrie.

Agence d’information du Burkina

