Burkina : Le Centre de Gestion des Cités soucieux du bien-être de son personnel

Ouagadougou, 28 juillet 2025 (AIB)-Le Centre de Gestion des Cités (CEGECI) organise, du 28 juillet au 3 août, une semaine dénommée « Semaine santé et bien-être au travail », à l’intention de son personnel, en vue de les sensibiliser à l’importance de la santé physique et mentale, et de promouvoir des pratiques professionnelles saines.

La Directrice générale du CEGECI, Martine Ky, a officiellement lancé, ce lundi 28 juillet à Ouagadougou cette semaine placée sous le signe du bien-être, avec pour objectif d’alerter sur les enjeux liés à la santé au travail et de favoriser un environnement professionnel épanouissant et productif.

Elle a indiqué que cette initiative s’articulera autour de plusieurs activités, parmi lesquelles figurent des conférences, des débats enrichissants, des sessions dynamiques d’aérobic, ainsi que des stands santé dédiés à la promotion du bien-être physique et mental.

« Un accent particulier sera également mis sur le Team Building, afin de renforcer l’esprit d’équipe et la cohésion entre collaborateurs » a-t-elle précisé.

Mme Ky a souligné que ces actions ont été soigneusement élaborées pour ancrer une culture du bien-être, encourager l’adoption de modes de vie sains et raffermir les liens entre collègues, autant d’éléments essentiels à un cadre de travail harmonieux.

Elle a exhorté l’ensemble du personnel à s’impliquer pleinement dans les différentes activités proposées, à dialoguer avec les partenaires et entités sœurs, et à contribuer par leurs idées à l’amélioration continue du climat professionnel.

« Ensemble, cultivons le bien-être et une atmosphère dans laquelle chacun se sent valorisé et soutenu, tant dans son travail que dans sa vie personnelle », a conclu la directrice générale du CEGECI.

Agence d’information du Burkina

ZAF/LN