Burkina : Le bilan de la 5e édition des Ambassadeurs de Paix Awards jugé satisfaisant

Ouagadougou, 14 août 2025 (AIB)-Le Mouvement pour la Culture de la Paix et l’Amour de la Patrie (MPAP) a dressé, ce mercredi, le bilan de la 5e édition des Ambassadeurs de Paix Awards (APA), organisée le 1er août 2025 au Pavillon Soleil Levant du SIAO, sous le thème : « 5 ans des APA : quel bilan ? ».

Le président par intérim du MPAP, Paul Marie Zoma, a souligné que l’événement a mobilisé plus de 1500 participants et permis de distinguer 27 lauréats, dont 12 ont reçu des attestations et distinctions pour leur engagement en faveur de la paix, du patriotisme et de la cohésion sociale.

C’est au cours d’une conférence de presse tenue ce mercredi à Ouagadougou que le mouvement a dressé le bilan de cette 5e édition des APA.

M. Zoma a expliqué que des dons significatifs ont été collectés : 5 tonnes de riz, 3 tonnes de maïs, 5 tonnes de ciment, 50 cartons de savon, un chèque de 500 000 FCFA et 75 000 FCFA en espèces. Ces contributions ont été redistribuées à des structures œuvrant au profit des veuves, des orphelins et des personnes déplacées internes.

Le trésorier général du MPAP, Serge Théophile Batiébo, a salué la forte mobilisation autour de cette édition.

« Nous avons réuni des autorités, des chefs coutumiers des quatre régions, des personnalités du Ghana, du Kenya, de la Côte d’Ivoire, ainsi que l’ambassadeur du Burkina au Sénégal. » Il a également annoncé la mise en place d’une communauté des anciens lauréats afin de suivre leurs actions et d’appuyer leurs projets pour la paix, a-t-il ajouté.

Le mouvement a profité de l’occasion pour annoncer que la 6e édition des APA se tiendra le 31 juillet 2026 à la salle de banquet de Ouaga 2000.

Il a également réaffirmé son engagement pour une société burkinabè unie et lancé un appel à contribution pour les prochaines éditions.

Agence d’Information du Burkina

