Burkina : L’association Nong-Taaba offre des kits scolaires à des enfants scolarisés de PDI

Ouagadougou, 17 oct. 2025 (AIB)-L’association Nong-Taaba des personnes handicapées a offert, samedi 10 octobre 2025 à Ouagadougou, des kits scolaires, du savon et des seaux à une centaine d’élèves, constitués d’orphelins, d’enfants de personnes handicapées et de déplacés internes.

C’est au total 100 kits scolaires composés de fournitures scolaires, 95 seaux et 6 cartons de savons qui ont été remis par l’association Nong-Taaba des personnes handicapées à des élèves défavorisé le samedi 11 octobre 2025 à l’arrondissement 3 de Ouagadougou.

Les filles en classe de CM1 et de CM2 ont bénéficié des kits pour la gestion hygiénique de leurs menstrues.

Selon le président de l’association Nong-Taaba des personnes handicapées, Georges Tebda, le don a été possible grâce à l’appui Catholic relief service.

Pour lui, ce geste vise à soulager les parents dans l’achat du fourniture scolaires de leurs enfants pour permettre à ces derniers d’effectuer la rentrée des classes dans de bonnes conditions.

Le président a par ailleurs lancé un appel aux bonnes volontés à soutenir les enfants des personnes déplacées internes et des personnes handicapées afin de leur permettre de mener à bien leurs études.

Créée en 2013, l’association Nong-Taaba des personnes handicapées, a accompagné 2725 enfants dans leurs études et aujourd’hui, environ 800 d’entre eux sont dans la vie active, a indiqué le Georges Tebda.

Agence d’information du Burkina

