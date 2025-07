Burkina-Veille-Citoyenne-Rond-point-Inauguration

Burkina: L’association «Beoog-Neeré» inaugure son cadre veille citoyenne pour soutenir les autorités

Ouagadougou, 27 Juil. 2025(AIB)-L’association «Beoog-Neeré» a inauguré dimanche au quartier Nonghin dans l’arrondissement 9 de Ouagadougou, son cadre d’échange et de veille citoyenne pour promouvoir les idéaux de la révolution populaire progressiste portés par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Les populations du quartier Nonghin dans l’arrondissement 9 de la capitale burkinabè se sont mobilisés pour l’inauguration de leur rond-point dénommé le Rond-pond de la Révolution populaire progressiste.

« Notre initiative vise à soutenir le Président du Faso capitaine Ibrahim Traoré et par ricochet l’Alliance des Etats du Sahel (AES) parce que nous sommes convaincus que le chef de l’Etat est venu pour libérer notre Nation », a indiqué le président de l’Association «Beoog-Neeré», Sékou Sawadogo.

A l’en croire, ce rondpoint est un cadre permanent de rencontres, d’échanges et de veille patriotique pour accompagner le Président du Faso.

La cérémonie d’inauguration a connu la présence d’un représentant de Président de la délégation spéciale(PDS) de l’arrondissement 9 de Ouagadougou et plusieurs autorités coutumières et religieuses, et placée sous le parrainage du président directeur général de l’entreprise Wend-Panga, Naaba Saneem.

Le parrain indique avoir remarqué que le rond-point de veille citoyenne concourent à l’élan de sécurisation du pays chère aux autorités, c’est pourquoi, il soutient n’avoir ménagé aucun effort pour accompagner l’association «Beoog-Neeré» dans son initiative.

Pour lui, la bonne gouvernance est l’un des facteurs qui mobilisent toutes les couches sociales du pays autour de la vision du Président du Faso et de son gouvernement.

« Notre veille au niveau des Rond-pond vise aussi à dénoncer l’impérialisme qui a assez spolié nos ancêtres. Il n’y a aucune discrimination fondée sur la religion, le genre ou l’ethnie, sauf les ennemies de la Nation», a souligné pour sa part le président du mouvement des progressistes du Faso, Ali Sawadogo.

Agence d’information du Burkina

YOS/zo