Burkina : Lancement de l’initiative « Ma brique pour Sankara »

Ouagadougou, 6 nov. 2025 (AIB)- Lors de l’exécution jeudi du premier cérémonial militaire d’hommage au père de la Révolution burkinabè, le capitaine Thomas Sankara, les autorités ont lancé l’initiative « Ma brique pour Sankara » pour un financement endogène du Mémorial qui porte le nom du héro de la Nation.

« L’instruction nous a été donnée de travailler à mobiliser la participation citoyenne pour que nous puissions par nous-mêmes financer cet ambitieux programme » du Mémorial Thomas Sankara, a souligné le ministre en charge de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Le président de l’Assemblée législative de Transition a salué cette initiative et a invité l’ensemble des Burkinabè à y apporter leur pleine contribution, afin que le projet de construction du mémorial devienne une réalité et que la mémoire du président Sankara et de ses douze compagnons demeure vivante pour toujours.

Les contributions sont recevables sur la plateforme «Faso Arzeka», les mobiles money habituels ou encore sur place, auprès d’une équipe permanente qui sera mise en place les jours à venir, a confié le ministre de la Communication.

Le canal le plus simple c’est Faso Arzeka qui est cette plateforme commandée par le gouvernement Burkinabè et qui vous permet en y allant de pouvoir réaliser un certain nombre d’opérations.

Vous pouvez aussi faire les paiements à travers les canaux habituels de Mobile Money, vous pouvez aussi sur place faire des souscriptions parce que nos équipes sont là en permanence à travers le projet de construction des infrastructures. Mais aussi le comité international mémorial Thomas Sankara, les équipes sont là en permanence pour ceux qui souhaitent contribuer en espèce directement sur site.

Donc nous allons accompagner cette campagne d’une vaste campagne de communication pour que chacun soit informé et sache par quels moyens et comment contribuer.

