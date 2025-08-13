BURKINA – NANDO – IMMERSION – PATRIOTIQUE – BACHELIERS – LANCEMENT

Burkina : Lancement de l’immersion patriotique pour les bacheliers de la région de Nando

Koudougou, 13 août 2025 (AIB)- Le coup d’envoi de l’immersion patriotique obligatoire a été donné, ce mercredi, au lycée communal de Koudougou, marquant le début d’un mois de formation pour 6 484 bacheliers de la région de Nando. L’événement, présidé par le gouverneur de la région, Adama Jean Yves Béré, a rassemblé les jeunes diplômés du site du lycée communal.

La cérémonie a débuté par une montée des couleurs nationales au son du Ditanyè, l’hymne de la victoire.

Le représentant du directeur régional de l’enseignement secondaire, Hyacinthe Yameogo, a salué la présence du gouverneur, soulignant l’importance de cette initiative pour la formation de citoyens responsables. Il a précisé que 324 bacheliers sont accueillis sur le site du lycée communal Koudougou qui accueille la cérémonie du lancement, pour ce programme de 30 jours, conçu pour « transmettre l’essence du devoir, de la solidarité et du vivre-ensemble. »

Un message audio du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a été diffusé aux participants dans lequel, le chef de l’État a félicité les bacheliers pour leur réussite et a mis en exergue le rôle crucial de cette immersion dans le contexte de la révolution en cours.

« La révolution a besoin de citoyens patriotes, intègres et solidaires », a déclaré le Président du Faso.

Il a encouragé les jeunes à comprendre l’histoire du Burkina Faso et de l’Afrique pour mieux saisir la géopolitique actuelle et les enjeux de la guerre que traverse le pays.

Le capitaine Ibrahim Traoré a mis en garde la jeunesse contre la « guerre de désinformation » menée par les « impérialistes » et la manipulation via les médias et les réseaux sociaux.

Il a exhorté les bacheliers à devenir des ambassadeurs du patriotisme et à ne jamais trahir leur patrie.

« Vous devez apprendre les B.A BA de ce que s’appelle le patriotisme », a-t-il indiqué, ajoutant que les enseignements continueront à travers l’Institut FARAFINA pour encadrer la jeunesse.

De son côté, le gouverneur Adama Jean Yves Béré, a réitéré l’objectif de l’immersion : inculquer aux bacheliers « des valeurs de civisme, de patriotisme, de don de soi et de refus de l’impérialisme ».

Selon lui, cette formation est essentielle pour forger un « citoyen nouveau » capable de « comprendre la géopolitique mondiale actuelle » et de « pouvoir accompagner efficacement la révolution progressiste et populaire. »

Il a également rassuré les parents sur les conditions d’accueil, affirmant que toutes les dispositions ont été prises pour le bien-être des participants.

A noter que les 6484 bacheliers sont repartis dans deux bassins au niveau de la région de Nando, le bassin de Koudougou avec plusieurs sites accueillant plus de 5000 pensionnaires et celui de Léo.

Agence d’information du Burkina

PB/BBP