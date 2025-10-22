Burkina : L’Agence de régulation pharmaceutique veut sensibiliser les populations sur les dangers des faux médicaments

Ouagadougou, 22 oct. 2025 (AIB)- L’Agence nationale de régulation pharmaceutique (ANRP) a lancé mercredi à Ouagadougou la première édition de ses 72 heures de Journées portes ouvertes, afin de sensibiliser les populations aux dangers des faux médicaments.

Axées sur le thème « Souveraineté pharmaceutique : rôle stratégique de l’ANRP dans l’accès durable à des produits de santé sûrs, efficaces et de qualité », ces journées ont pour objectif, selon le directeur général, Dr Issaka Soulama, de renforcer la visibilité de la structure, de présenter ses missions et perspectives, ainsi que de recueillir les besoins et attentes des différentes parties prenantes.

Il s’agira également de sensibiliser le grand public sur l’importance de la régulation pharmaceutique, l’usage rationnel des médicaments, les dangers liés aux produits de qualité inférieure ou falsifiés, ainsi que sur la nécessité de signaler les événements indésirables, a-t-il ajouté.

Pour le député David Lompo, représentant le président de l’Assemblée législative de Transition, le thème choisi cadre avec la vision du président du Faso d’assurer à chaque citoyen un accès sûr, équitable et durable aux médicaments essentiels, tout en renforçant l’indépendance sanitaire du pays.

Il a indiqué qu’au-delà de sa fonction technique, l’ANRP apparaît comme une institution régalienne chargée de jouer un rôle clé dans ce processus, en veillant à garantir la qualité des produits, à établir les normes et à sécuriser les circuits de distribution.

Rappelant que la souveraineté pharmaceutique se construit à travers des réformes, la recherche, la production locale et des partenariats solides, il a réaffirmé l’engagement de l’Assemblée législative de Transition à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de cette transformation majeure.

Les activités des 72 heures de Journées portes ouvertes de l’Agence nationale de régulation pharmaceutique se tiennent du 22 au 24 octobre 2025 dans la cour de la Trypano, à Ouagadougou.

Elles connaissent la participation des ANRP du Mali, du Niger, du Tchad, du Sénégal et du Togo.

Au cours de ces trois jours, plusieurs activités sont prévues, notamment une journée de salubrité, une cérémonie de reconnaissance de mérite, une visite guidée, une conférence thématique, ainsi qu’une animation de stands d’information.

Créée le 5 octobre 2018, l’Agence nationale de régulation pharmaceutique est un établissement public de santé non hospitalier, certifié ISO 9001:2015, chargé d’assurer la régulation du secteur pharmaceutique au Burkina Faso.

Depuis sa création, elle s’est fixée pour vision de protéger la santé des populations en garantissant à tous un accès continu à des médicaments de qualité, sûrs et efficaces.

Agence d’Information du Burkina

