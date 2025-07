Burkina- Impact-Tv-Célébration-Noces

Burkina : La télévision Impact TV rend grâce à Dieu en célébrant ses 15 ans d’existence

Ouagadougou, 4 juil. 2025 (AIB)- 19 juin 2010- 19 juin 2025, la télévision des royaumes des cieux, Impact TV, a célébré dans la soirée du 3 juillet 2025 au sein de la chaîne de télévision, une action de grâce pour ses 15 ans d’existence.

« Le 19 juin 2010, Impact TV, une chaîne de télévision naissait grâce à une vision céleste communiquée par Dieu à son serviteur », a laissé entendre le directeur général de ladite télévision, Edmond Coulibaly.

Selon lui, cette soirée d’action de grâce est le lieu pour tout le personnel de faire une halte de reconnaissance à Dieu, pourvoyeur par excellence de cette grâce de longévité.

M.Coulibaly a indiqué que « en 15 ans de fonctionnement, Impact TV a touché 190 pays dans le monde, a transformée des vies, guéri des cœurs brisés, réuni des familles, a opéré des miracles et gagné des âmes en Christ.

« Cette expansion de notre zone de couverture a entrainé la naissance d’églises et de cellules virtuelles du Centre international d’évangélisation intérieure africaine » a-t-il ajouté.

Le directeur général a souligné que Impact TV est un trait d’union entre toutes les églises du Burkina Faso et ailleurs. En dehors de cette identité, la chaîne ratisse de par ses contenus diversifiés qui prennent en compte les besoins holistiques de l’Homme.

Il a renseigné que « Impact TV nourrit les ambitions de livrer les prêches dans plusieurs langues nationales et internationales.

Le Directeur général de la télévision confessionnalle Impact TV, Edmond Coulibaly s’exprimait ce jeudi à l’occasion de la célébration des noces de cristal de l’existence de la chaîne. Cette célébration a connu la présence de plusieurs personnalités religieuses et administratives.

« En 15 ans de fonctionnement, Impact TV n’a pas été auditionné pour manquement dans ses programmes de diffusion » a déclaré le président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Louis Modeste Wendingoudi Ouédraogo.

Il a par ailleurs invité les premiers responsables à toujours évoluer dans de professionnalisme pour les années à venir.

