Burkina : La 2e édition du Festival de la Culture Tamasheq prévue du 28 au 30 novembre

Ouagadougou, 15 nov. 2025 (AIB)-Le comité d’organisation du Festival de la Culture Tamasheq (FECTA) a annoncé samedi à Ouagadougou, que la deuxième édition de l’événement programmée du 28 au 30 novembre 2025 au Musée national du Burkina Faso, pour renforcer la cohésion sociale et de promouvoir le riche patrimoine tamasheq.

Placé sous le thème « Valorisation de la culture : vecteur de paix, de résilience et de développement communautaire », le festival ambitionne de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir le riche patrimoine tamasheq, a indiqué le président du comité d’organisation, Issoufa Ag Mouzerata Dicko.

Il a souligné que le FECTA se veut un espace d’union et un appel à la préservation des valeurs culturelles face aux différentes crises. Selon lui, le festival représente « un acte d’union, de résilience, une invitation à célébrer ce qui nous est le plus précieux : notre culture et notre humanité partagée ».

Le FECTA 2025 propose plusieurs rendez-vous majeurs, notamment une conférence-débat animée par le Pr Alkasoum Maïga autour des enjeux de la valorisation culturelle, un panel sur l’entrepreneuriat communautaire organisé par l’APEC, un défilé de mode tamasheq mettant en lumière l’esthétique vestimentaire traditionnelle, une formation sur la gestion des conflits et la consolidation de la paix, ainsi qu’une initiation à l’art et aux traditions tamasheq destinée à promouvoir la transmission intergénérationnelle.

Des expositions artisanales, gastronomiques et artistiques réuniront par ailleurs des créateurs du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la Côte d’Ivoire et du Ghana, confirmant la dimension sous-régionale de l’événement.

Pour Ehia Ag Ihinane, membre du comité d’organisation, le festival constitue « un appel à la paix et à la valorisation des richesses culturelles du Burkina Faso et du monde ». Il a invité les populations à s’unir afin de préserver la paix au Faso.

Agence d’information du Burkina

