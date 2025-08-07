BURKINA-INITIATIVES-PRÉSIDENTIELLES-PROJETS-ÉCHANGES

Burkina/Initiatives présidentielles : Le Bureau national des grands projets échange avec les communicateurs pour un Burkina souverain

Bobo-Dioulasso, 6 août 2025 (AIB) – Le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB) a échangé, mercredi à Bobo-Dioulasso, avec des journalistes, communicateurs, influenceurs et activistes sur les six Initiatives présidentielles (IP) mises en place par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour impulser une nouvelle dynamique de développement économique et social du pays.

Afin de permettre aux Burkinabè de mieux s’approprier ces initiatives, le Bureau national des grands projets du Burkina a organisé, ce mercredi 6 août 2025 à Bobo-Dioulasso, une rencontre avec la presse nationale, des influenceurs et des activistes.

Ces six Initiatives présidentielles concernent le développement communautaire, la production agricole et l’autosuffisance alimentaire, la relève sportive, la santé, une éducation de qualité ainsi que l’initiative spéciale Faso Mêbo.

La directrice de la planification et du suivi-évaluation du BN-GPB, par ailleurs communicatrice, Jacinthe Anaïs Myriam Tapsoba, a précisé, dans son exposé à l’ouverture d’un atelier de formation de cinq jours au profit des journalistes et des influenceurs, que la vision du capitaine Traoré consiste à impulser une nouvelle dynamique de développement du pays et à assurer sa souveraineté, notamment sur le plan alimentaire.

Les conférenciers Dominique Konombo et Pascal Ouédraogo ont, pour leur part, présenté les missions, les objectifs, le dispositif institutionnel ainsi que les organes de gestion du BN-GPB.

Ils ont tous reconnu que ces différentes réformes portées par le chef de l’État visent à améliorer les indicateurs dans plusieurs domaines, notamment l’agriculture, les infrastructures, le développement communautaire, la santé, le sport et l’éducation.

Le représentant du directeur exécutif du BN-GPB, Michel Congo, a indiqué que des résultats et des impacts de leur mise en œuvre sont déjà visibles sur le terrain, avec notamment des effets positifs sur la production agricole ainsi que l’aménagement et l’amélioration des centres urbains.

M. Congo a assuré qu’une conscience citoyenne de plus en plus affirmée sur la capacité intrinsèque des Burkinabè à être les premiers acteurs du développement de leur pays est désormais perceptible.

Selon lui, après plus de deux ans du lancement de la première initiative présidentielle, il était nécessaire de créer une passerelle pour présenter, de façon structurée, ces initiatives et leurs premiers résultats aux acteurs des médias.

« Je vous invite à une participation sans ambages et à rester attentifs afin de tirer le meilleur profit de ces communications sur les initiatives présidentielles. Je reste convaincu que ces séances changeront la donne », a soutenu Michel Congo, conseiller technique du directeur exécutif du BN-GPB.

Le ministre en charge de la Communication et porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a exhorté les journalistes, les influenceurs et les activistes à être des relais auprès de la population pour la réussite de la mise en œuvre des différentes réformes engagées par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en faveur d’un développement endogène.

Le ministre Ouédraogo a également félicité ces acteurs qui accompagnent la communication gouvernementale pour un Burkina souverain et prospère.

Agence d’information du Burkina

NO/ata