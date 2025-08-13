Burkina-Yatenga-Immersion-Patriotique-Bacheliers

Burkina/Immersion patriotique : Plus de 3800 bacheliers formés au patriotisme et à la citoyenneté dans la région de Yaadga

Ouahigouya, 13 Aout 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, a présidé ce mercredi, le lancement de l’immersion patriotique a l’intention des nouveaux bacheliers, à Ouahigouya, en présence des corps constitués de la région.

Initiée par les plus hautes autorités du pays, l’immersion patriotique est désormais effective dans la région de Yaadga. La cérémonie a débuté par la montée solennelle des couleurs nationales accompagnée du Ditanyè chanté fièrement en chœur et l’écoute du message du Chef de l’État.

Dans son discours, le Président du Faso a rappelé aux nouveaux bacheliers l’importance de la culture patriotique, du civisme et du bon citoyen, gages de pérennisation des valeurs ancestrales.

Le camarade Président, le capitaine Ibrahim Traoré a rappelé aux bacheliers la plus-value de la révolution progressiste et populaire (RPP) en marche dans notre pays.

Le gouverneur de la région de Yaadga a par la suite prodigué des conseils aux bénéficiaires de cette première vague de l’immersion patriotique en leur rappelant surtout qu’ils sont la relève à même de hisser haut le drapeau du Burkina Faso dans le concert des nations du monde.

« Je vous invite à suivre avec sagesse les connaissances que vous seront données par vos instructeurs », a-t-il déclaré.

A entendre le directeur régional de l’enseignement post-primaire et secondaire de Yaadga, Drissa Belem, , l’immersion patriotique est une continuité et un approfondissement de l’éducation civique déjà enseignée dans les classes.

Pendant un mois, une dizaine de modules sur le patriotisme, le civisme mais aussi des exercices sportifs, seront enseignés à ces milliers de bacheliers de la région repartis sur quatre principaux sites d’accueil.

C’est avec joie, empreinte d’ordre et de discipline, que la première promotion a suivi les différents messages et conseils formulés à leur endroit. La cérémonie a pris fin sous une fine pluie, preuve d’une bénédiction naturelle à en croire le gouverneur de la région, Thomas Yampa.

Agence d’Information du Burkina

Pn/BBP