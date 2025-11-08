Burkina : Green Hand offre des clôtures et réhabilite des infrastructures de sécurité à Koudougou

Koudougou, 7 novembre 2025 (AIB)-La Compagnie de gendarmerie de Koudougou et le commissariat du secteur 10 disposent désormais de clôtures neuves et d’un bâtiment entièrement rénové, grâce à l’appui financier de la société Green Hand. La cérémonie officielle de réception de ces infrastructures s’est tenue ce vendredi 7 novembre 2025 à Koudougou.

Évalué à plus de 220 millions de francs CFA, ce projet illustre l’engagement citoyen et patriotique de la société Green Hand dirigée par Emmanuel Tapsoba, président du conseil d’administration.

Spécialisée dans l’agro-business et la valorisation des produits biologiques, l’entreprise s’investit également dans des actions sociales et communautaires en faveur des populations, ainsi que dans le renforcement des capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité.

Selon Dr Dorcel Tapsoba, directeur général de Green Hand, cette initiative s’inscrit dans la droite ligne de la vision du Président du Faso le Capitaine Ibrahim Traoré, portée par l’initiative présidentielle Faso Mêbo, qui promeut la cohésion sociale, la sécurité et le développement local.

« La paix et la stabilité sont les fondements du développement durable », a déclaré Dr Tapsoba. Il a ajouté que, par cette action, Green Hand réaffirme sa volonté d’être un acteur économique responsable, solidaire et engagé aux côtés des institutions républicaines.

L’un des ouvrages majeurs inaugurés est la clôture de la Compagnie de gendarmerie de Koudougou, implantée sur un site d’environ quatre hectares.

Avant cette réalisation, la compagnie souffrait d’un manque d’infrastructures de protection : ses casernes étaient ouvertes, servant parfois de pâturage ou de passage aux promeneurs, au grand désarroi du personnel.

Grâce à la nouvelle clôture, d’une valeur estimée à plus de 30 millions de francs CFA, l’unité bénéficie désormais d’un cadre de travail sécurisé et digne, garantissant la protection du personnel, des usagers et des équipements.

Recevant symboliquement les clés des ouvrages, le colonel-major Issa Yaguibou, chef d’Etat-major adjoint de la Gendarmerie nationale, représentant le chef d’Etat-major de la gendarmerie, a exprimé sa profonde gratitude au donateur.

Il a salué « l’engagement patriotique et la générosité exemplaire » de Green Hand, soulignant que ces clôtures, longues de près de 945 mètres et surmontées de barbelés, permettront de renforcer la sécurité du personnel et la préservation des biens publics.

« Votre engagement en faveur de notre institution est une source de motivation extraordinaire. Votre contribution offre à nos hommes un cadre de travail idéal », a-t-il ajouté.

Pour M. Coulibaly, conseiller technique au ministère de la Sécurité, la réception de ces ouvrages marque une étape importante dans l’amélioration des conditions de travail des forces de sécurité.

Il a exhorté les bénéficiaires à en assurer un entretien rigoureux pour en garantir la durabilité. « C’est un cadre nouveau de travail pour eux ; ils doivent veiller à sa préservation, car cela améliore non seulement leurs conditions de vie, mais aussi la sécurité des installations », a-t-il insisté.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance de satisfaction générale, traduisant la reconnaissance unanime des autorités à l’endroit de Green Hand. Par cette action, la société confirme son rôle d’entreprise citoyenne, contribuant activement à la consolidation de la sécurité et du développement local au Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

BO/ata