Burkina/Grands projets : Tanga Kafando désigné coordonnateur provisoire d’un réseau de journalistes et communicateurs

Bobo-Dioulasso, 7 août 2025 (AIB) – Le journaliste de la télévision nationale, Tanga Kafando, a été désigné, jeudi dans la ville de Sya, coordonnateur national provisoire d’un réseau de journalistes, d’influenceurs et d’activistes, chargé de renforcer la visibilité des activités du Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB) dans le cadre des différentes Initiatives présidentielles.

Les journalistes, influenceurs et activistes ont mis à profit leur séjour à Bobo-Dioulasso, ce jeudi 7 août 2025, dans le cadre d’un atelier de formation de 120 heures sur les Initiatives présidentielles (IP), pour désigner le journaliste de la télévision nationale, Tanga Kafando, comme coordonnateur national provisoire de leur réseau chargé d’assurer la communication sur les actions du BN-GPB.

Saisissant l’occasion, M. Kafando a remercié ses confrères pour la confiance placée en sa modeste personne pour piloter cette nouvelle structure, qui, selon lui, devra œuvrer, à travers des reportages, des émissions radiophoniques et télévisuelles, ainsi que des alertes médiatiques, à une meilleure appropriation par les Burkinabè des six Initiatives présidentielles, à savoir : le développement communautaire, la production agricole et l’autosuffisance alimentaire, la relève sportive, la santé, une éducation de qualité, et l’initiative Faso Mêbo.

Le nouveau coordonnateur national provisoire a indiqué que le bureau, composé de trois membres, a été mis en place pour accompagner la dynamique du BN-GPB en matière de communication sur les réformes engagées par le gouvernement.

« Nous ferons réellement de notre mieux pour accomplir notre mission avec le soutien du Bureau national des grands projets du Burkina et de nos collègues », a-t-il affirmé.

Tanga Kafando a également annoncé qu’il s’attelait à formaliser le réseau pour en assurer un bon fonctionnement.

Il faut noter que Hortense Tibna, rédactrice en chef de la Radio Munyu de Banfora, est la secrétaire générale du réseau, et que la créatrice de contenus, Delphine Sidbega, est chargée de l’information.

Agence d’information du Burkina

NO/ATA