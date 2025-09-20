Burkina/Gourma : Culture – Clôture – SRC-EST-2025

Burkina/Gourma : le Gouverneur Kafando exhorte les lauréats de la SRC-Est ramener des trophées à la SNC 2026

Fada N’Gourma, 20 sept. 2025 (AIB)-La Semaine régionale de la culture (SRC) de l’Est a refermé ses portes samedi à Fada N’Gourma, après trois jours de compétition placés sous le thème : « Culture, Jeunesse et Transmission des valeurs sociales ». Le Gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a salué la mobilisation des acteurs culturels et invité les lauréats sélectionnés pour la Semaine nationale de la culture (SNC) 2026 à « redoubler d’efforts pour ramener le plus grand nombre de trophées ».

Dans son allocution de clôture, M. Kafando a exprimé son « immense satisfaction et sa grande fierté » face à ce rendez-vous qu’il a qualifié de véritable célébration du patrimoine culturel régional.

« Ces derniers jours ont été une ode à la créativité, à la diversité et à la richesse de notre héritage commun », a-t-il déclaré, rendant hommage aux artistes, cuisiniers, lutteurs, archers et à l’ensemble des acteurs culturels pour leur engagement.

Le Gouverneur a également salué le professionnalisme des membres du jury et la détermination du comité d’organisation qui, malgré un contexte sécuritaire difficile, a su mener l’événement à bien.

« En célébrant notre culture, nous renforçons notre identité et notre attachement à l’unique et indivisible Nation qu’est le Burkina Faso », a-t-il rappelé.

Ram Joseph Kafando a par ailleurs témoigné sa gratitude au ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, au Secrétaire général du gouvernement, Ousmane Ouattara, ainsi qu’à Sa Majesté Untaanba, 32e Roi du Gulmu, et au révérend pasteur Albert Yonli, co-parrain de la cérémonie, pour leur appui et leurs bénédictions.

Au nom du comité national, le Secrétaire général de la SNC, Kohoun Lansa Moïse, a également félicité les lauréats. Il a relevé que cette édition a enregistré plus d’inscriptions que la précédente, signe de la résilience des populations.

« La culture est source de force et de résilience. Ces semaines régionales ont montré qu’elle surpasse toutes les difficultés », a-t-il affirmé.

La Semaine régionale de la culture 2025 de l’Est aura ainsi permis de sélectionner les artistes et athlètes appelés à représenter la région lors de la 22e édition de la SNC, prévue en 2026 à Bobo-Dioulasso. Les autorités régionales espèrent que ces ambassadeurs culturels ramèneront « le plus grand nombre de trophées possible, comme cela a été le cas les années précédentes ».

Agence d’Information du Burkina

