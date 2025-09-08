BURKINA-REMISE-POUBELLES-PROMOTEUR

Burkina /Gestion des déchets : Un promoteur d’une entreprise soutient la commune de Ouagadougou avec 40 éco-poubelles

Ouagadougou, 8 sept. 2025 (AIB)- Le promoteur du bar Resto Somkièta, Claude Ouiya a offert lundi, plus d’une quarantaine d’éco-poubelles à la mairie de Ouagadougou, au profit du stade du 4 août pour une meilleure gestion des ordures et déchets plastiques en son sein et ses environnants.

Dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise, le bar Resto Somkièta, situé en face du stade du 4 août a soutenu la commune de Ouagadougou avec plus d’une quarantaine d’éco- poubelles pour la gestion des ordures et déchets plastiques.

Cette initiative citoyenne destinée au stade du 4 août rénové entend contribuer à l’embellissement des lieux et promouvoir les bonnes pratiques, en matière d’hygiène publique.

Le promoteur de l’entreprise, Claude Ouiya qui était lundi, en face des journalistes, dit répondre à l’appel des autorités, à travers son acte dans la construction du pays.

Saisissant l’occasion, M. Ouiya s’engage également des créer des emplois avec l’ouverture de son maquis tout en promettant assainir le milieu des tenanciers des débits de boisson pour un mieux-être des hôtesses travaillant dans les différents bars, maquis et restaurants de la capitale burkinabè.

Le directeur en charge de la Culture et du terrorisme de la ville de Ouagadougou, Harouna Ramadé, a indiqué que l’initiative de M. Ouiya allie la culture, le sport, la propreté et a salué son geste du promoteur qui consiste à assainir le stade du 4 août.

« Nous avons la chance d’abriter le plus grand stade du pays. À travers son geste, il lance un appel aux Burkinabè à emboiter ses pas en vue d’assainir ce joyau sportif pour lequel l’Etat a débloqué des milliards pour le rénover », a précisé M.Ramdé.

Le promoteur du bar Resto Somkièta , Claude Ouiya a aussi remis 5 tonnes de ciment à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

Agence d’information du Burkina

NO/BBP