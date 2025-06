Burkina-Formation-Citoyenne-Scolaires

Burkina/formation citoyenne : les valeurs de l’immersion patriotique obligatoire expliquées aux élèves à Bobo-Dioulasso

Bobo- Dioulasso, 13 juin 2025 (AIB)- Le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Dr Boubakar Savadogo, a rencontré vendredi 13 juin 2025, les élèves des classes de terminale à Bobo-Dioulasso pour présenter les tenants et les aboutissants de l’immersion patriotique obligatoire, adopté en Conseil des Ministres le 2 mai dernier.

« Nous sommes ici pour expliquer aux élèves le sens et les valeurs que porte l’immersion patriotique obligatoire », a déclaré le ministre Savadogo aux élèves.

Pour lui, c’est un outil de conscientisation et de formation citoyenne des élèves qui va durer un mois et elle consistera à faire des activités physiques et l’enseignement de six modules portant notamment sur l’histoire du Burkina Faso, la construction nationale, la géopolitique, l’employabilité, les défis contemporains du pays, ainsi que les formes d’engagement des jeunes pour le développement national.

« Pour cette phase pilote, seuls les élèves admis au baccalauréat 2025 sont concernés, du fait du calendrier serré en cette fin d’année scolaire », a expliqué le ministre.

Il ajoute qu’à terme, le dispositif sera élargi aux lauréats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et du Brevet d’études professionnelles (BEP).

Selon le ministre, cette initiative vise à renforcer le sentiment d’appartenance nationale chez les jeunes, à développer leur conscience citoyenne et à les préparer aux responsabilités futures.

« Beaucoup de jeunes vivent dans l’instantané et n’ont pas encore de projection claire sur l’avenir. Cette immersion veut inverser cette tendance », a soutenu le ministre Savadogo.

Le ministre en charge de l’enseignement secondaire était face à des élèves réceptifs et curieux qui ont exprimé leur intérêt pour le programme.

L’élève en classe de terminale au Collège Sainte-Marie de Tounouma, Gladys Sawadogo, a salué l’initiative de l’immersion patriotique obligatoire.

« Cette immersion ne prépare pas à aller au front, comme certains le craignent. Elle vise plutôt à former des citoyens responsables, conscients des enjeux du pays. Ce n’est pas une punition, mais une opportunité », a-t-elle déclaré.

À l’issue des discussions, le ministre Boubakar Savadogo s’est dit satisfait.

« Je repars convaincu que le message est passé. Beaucoup de jeunes sont repartis mieux informés, plus motivés et prêts à s’engager », a-t-il laissé entendre.

Le ministre a aussi rassuré les parents que cette formation ne présente aucun danger. Elle contribuera au contraire à renforcer la discipline, le civisme et la vision des jeunes sur leur avenir et celui de la nation.

Agence d’information du Burkina

