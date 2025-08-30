Burkina/Fonds de soutien patriotique : Quatre associations contribuent à plus de 18 millions FCFA

Ouagadougou, 29 août 2025 (AIB)-Quatre associations ont remis, vendredi, au ministère en charge de l’Économie, la somme de 18 935 500 francs CFA au profit du Fonds de soutien patriotique, afin de contribuer à l’effort de reconquête du territoire.

En réponse à l’appel des autorités, la Société africaine d’ingénierie et d’intermédiation financière (SA2IF) a versé la somme de 10 millions FCFA au Fonds de soutien patriotique, le vendredi 28 août 2025 à Ouagadougou.

Comme la SA2IF, l’Association des bâtisseurs Forever a remis au ministère de l’Économie et des Finances 7 millions FCFA.

Les associations « Naanle » à Modène (Italie) et « Namanegbzanga » ont également offert respectivement 1 636 500 FCFA et 300 000 FCFA.

Les chèques des donateurs ont été réceptionnés par le secrétaire général du ministère de l’Économie et des Finances (MEF), Vieux Abdoul Rachid Soulama, qui a salué l’engagement de ces associations à soutenir les forces engagées sur le théâtre des opérations.

« Votre geste dépasse la valeur matérielle des montants offerts et témoigne d’un patriotisme sincère. Vous rappelez à nos forces de défense et de sécurité, à nos Volontaires pour la défense de la patrie, que derrière chaque combattant et chaque front de combat se tient une nation entière, vigilante et reconnaissante », a déclaré Rachid Soulama.

Le secrétaire général a par ailleurs salué la résilience et la solidarité des populations face aux défis sécuritaires, tout en appelant à maintenir cet élan patriotique.

Pour les donateurs, ce geste est un devoir patriotique et ils invitent l’ensemble des Burkinabè à se mobiliser pour la reconquête intégrale du territoire.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata