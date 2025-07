Burkina-Faso Mebo-AEEMB Koudougou-Don

Burkina/Faso Mêbo : L’AEEMB section de Koudougou offre des packs d’eau et prête main-forte sur le chantier

Ouagadougou, 29 Juil. 2025 (AIB)- La section Koudougou de l’Association des élèves et étudiants musulmans du burkina (AEEMB) a offert, ce matin, à Ouagadougou, son soutien à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, par le don d’ une centaine de packs d’eau et en participant activement aux travaux sur le terrain, notamment la confection de pavés et le classement des briques.

« Nous avons fait ce geste parce que nous organisons une colonie de vacances cette année, et le thème retenu est « enfants musulmans et culture du patriotisme ». Au-delà donc des cours théoriques que nous avons dispensés aux enfants, nous sommes passés à la pratique en leur montrant du doigt la réalité du patriotisme ici sur le site de Faso Mêbo », a déclaré le Secrétaire permanent des colonies des vacances de Koudougou, Karim Tondé.

Les membres de l’AEEMB se sont engagés aux côtés des ouvriers, pour charger les brouettes de sable, ranger les briques et confectionner des pavés, témoignant ainsi leur engagement patriotique de façon concrète envers la mère patrie.

« Je pense que les membres de l’association et les enfants ont tous participé et c’était l’objectif recherché. Aujourd’hui nous sommes venus avec un geste vraiment symbolique. Ce n’est pas beaucoup, mais c’est significatif du fait que ce sont les enfants qui ont cotisé avec l’appui des organisateurs. Nous avons obtenu 100 sachets d’eau. Et cela pourra étancher la soif des travailleurs », a indiqué M. Tondé.

Pour le directeur du Comité d’organisation, Hamado Zougnoma, Il faut s’unir pour créer des initiatives et construire le pays. Les enfants étant l’avenir du pays, il faut leur montrer l’exemple à suivre dès le bas-âge.

