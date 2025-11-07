Burkina/Faso Mêbo: L’ADTVAE offre 56 tricycles de sable et 30 sacs de ciment pour la construction du Goulmu

Fada N’Gourma, 4 novembre 2025 (AIB) – L’Association des détenteurs de tricycles, de vente d’agrégats et d’eau (ADTVAE) de la province du Gourma a fait, ce mardi 4 novembre 2025, un important don de 56 tricycles de sable et 30 sacs de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, afin de contribuer à la construction du Goulmu.

En posant ce geste, les membres de l’ADTVAE ont voulu répondre à l’appel du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, invitant les Burkinabè à s’engager activement dans la construction nationale à travers l’initiative Faso Mêbo.

Selon le président de l’association, M. Sandwidi Seydou, cette contribution symbolise la volonté des membres de son organisation de participer à l’effort collectif :

> « Ce matin, nous sommes venus à Faso Mêbo avec 56 tricycles de sable et 30 sacs de ciment pour répondre à l’appel du Président du Faso. L’organisation n’a pas été facile à cause de l’inaccessibilité de certaines zones due au contexte sécuritaire. Nous comptons plus de 200 détenteurs de tricycles, et notre objectif était que chacun apporte au moins un tricycle de sable », a-t-il expliqué.

M. Sandwidi a également souligné que le geste de ce jour n’est qu’un début et que l’association entend poursuivre ses actions dans les jours et mois à venir pour soutenir davantage Faso Mêbo.

Il a enfin lancé un appel aux autorités à « redoubler d’efforts pour que la sécurité revienne dans toute la région », afin de faciliter la circulation des personnes et le transport des matériaux.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de mobilisation populaire qui accompagne le programme Faso Mêbo, porté par le Chef de l’État, et qui vise à promouvoir l’engagement patriotique et la participation citoyenne à la construction du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

LNY/ata