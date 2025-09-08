Burkina-Faso-Mêbo-Contribution

Burkina/Faso Mêbo : La « Classe des Bâtisseurs » apporte deux tonnes de ciment et divers matériaux

Ouagadougou, 08 sept 2025 (AIB)- Le groupe virtuel la « Classe des Bâtisseurs » a apporté, ce week-end, sa contribution à l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », à travers un don composé de deux tonnes de ciment et de divers matériaux de construction.

Le président du groupe, Omar Kaboré, a salué l’engagement du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, dont l’initiative a, selon lui, suscité un véritable élan de solidarité, en particulier au sein de la jeunesse.

« Nous avons été profondément motivés par cette dynamique nationale. Elle interpelle chacun de nous, et c’est ce qui nous a poussés à y prendre part activement », a déclaré M. Kaboré.

Il a par ailleurs invité chaque Burkinabè à ne ménager aucun effort pour accompagner l’initiative présidentielle, en fonction ses moyens.

« Ce genre d’initiative ne demande pas de remerciements. Nous le faisons pour nous-mêmes, pour nos enfants, et pour l’avenir de notre pays », a-t-il affirmé.

Fondé en 2020, « la Classe des Bâtisseurs » est un groupe virtuel qui, chaque mois de septembre, initie des actions sociales en faveur des couches vulnérables.

« Chaque année, nous faisons des dons aux orphelins et aux personnes déplacées. Cette année, nous avons souhaité orienter notre action vers l’initiative présidentielle qui, à nos yeux, incarne une démarche patriotique et inclusive », a précisé M. Kaboré.

À travers ce geste, le groupe entend joindre sa voix à celle des nombreux citoyens engagés pour l’atteinte des objectifs de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », symbole d’un Burkina résolument tourné vers sa reconstruction à travers la mobilisation communautaire.

Agence d’Information du Burkina

ZAF/yos