Burkina-Citoyen-Don-Faso-Mêbo

Burkina/ Faso mêbo : Ibrahim Sigué offre une contribution symbolique

Ouagadougou, 8 sept. 2025 (AIB)- Pour soutenir l’initiative présidentielle Faso Mêbo, un vendeur de café, Ibrahim Sigué, a apporté sa contribution en distribuant gratuitement des boissons chaudes à toutes les personnes présentes sur le site de Faso Mêbo.

Pour Ibrahim Sigué, donateur du jour, Faso Mêbo est bien plus qu’un simple lieu. C’est une véritable maison commune qui rassemble tous les Burkinabè.

Il a profité de cette occasion pour inviter ses concitoyens à se joindre à lui et à contribuer, chacun selon ses moyens, à la réussite de Faso Mêbo.

Cette initiative citoyenne s’inscrit dans un contexte où l’appel à la solidarité nationale se fait de plus en plus pressant, face aux défis socio-économiques auxquels le Burkina Faso est confronté.

À travers des actions concrètes comme celle d’Ibrahim Sigué, Faso Mêbo espère fédérer toutes les couches de la société autour d’un objectif commun, construire un avenir meilleur pour la nation.

Agence d’Information du Burkina

ZAF/bbp