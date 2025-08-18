Burkina-Célébration-Journée-Mondiale Lutte-Contre-Hépatite

Burkina Faso: La Journée mondiale contre l’hépatite se tient du 16 au 30 août 2025 sous « Hépatite, faisons tomber les barrières »

Ouagadougou, 18 août 2025 (AIB) – Le ministère de la santé a annoncé lundi, au cours d’une conférence de presse, la commémoration en différé du 16 au 30 août 2025 de la Journée mondiale contre l’hépatite, sous le thème « Hépatite, faisons tomber les barrières ». Durant deux semaines, les autorités sanitaires et leurs partenaires vont menés des activités de sensibilisation, de dépistage gratuit et de mobilisation communautaire pour stopper la progression de cette maladie silencieuse.

Selon le coordonnateur du Programme sectoriel santé de lutte contre le VIH, les IST et les hépatites virales (PSSLS-IST/HV), Dr Natyon Dieudonné Soma , le programme de la commémoration prévoit, entre autres, des émissions radios et télévisées en français et en langues locales du 20 au 30 août, des séances de dépistage gratuit, un cross populaire prévu le mardi 19 août, ainsi qu’une conférence officielle le 20 août, sous la présidence du ministre de la Santé.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les hépatites virales constituent aujourd’hui une menace plus meurtrière que le paludisme, la tuberculose ou encore le VIH, si rien n’est fait d’ici 2040.

Au Burkina Faso, les dernières données révèlent une prévalence de 9,1 % pour l’hépatite B et de 3,6 % pour l’hépatite C. Chaque année, plus de 900 décès sont enregistrés, principalement dus aux cirrhoses et cancers du foie, a indiqué le coordonnateur du PSSLS-IST/HV, Dr Natyon Dieudonné Soma.

Il a rappelé que les avancées médicales permettent aujourd’hui de se protéger à vie contre l’hépatite B grâce à la vaccination dès la naissance. Ainsi, le Burkina Faso a intégré la vaccination gratuite des nourrissons contre l’hépatite B dans le Programme élargi de vaccination depuis 2006, avec l’ajout d’une dose administrée à la naissance depuis 2022.

Dr Soma a également insisté sur l’importance du dépistage, maillon essentiel de la prévention. « Sans dépistage, il n’y a pas de traitement », a-t-il déclaré, soulignant que près de 70 % des personnes infectées ignorent leur statut.

« Un dépistage précoce est fondamental pour une prise en charge efficace. La vaccination est notre bouclier contre l’hépatite B. Un simple geste à la naissance protège à vie », a-t-il ajouté, tout en regrettant que trop d’enfants n’en bénéficient pas encore.

Il a, par ailleurs, appelé à une mobilisation générale, invitant la population à adopter les mesures de prévention, à se faire dépister et à faire vacciner les nouveau-nés.

Le coordonnateur du PSSLS-IST/HV a, en outre, exhorté les journalistes à être de véritables porte-voix, en relayant les messages de sensibilisation et les informations relatives à la prise en charge auprès de l’ensemble de la population.

« Car derrière le mot hépatite, il n’y a pas que des chiffres. Il y a nos voisins, nos amis et nos familles », a-t-il lancé.

Agence d’information du Burkina

BAK/ATA