FOOT-BFA-EGY-AFR-SPORT-CAF-FIFA-CM2026

Burkina Faso – Egypte : 0-0 : les Etalons toujours à 5 longueurs des Pharaons

Ouagadougou, 10 sept. 2026 (AIB)-Les Etalons du Burkina Faso et les Pharaons d’Egypte se sont quittés dos à dos (0-0) mardi soir au stade du 4 Août rénové, comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde (CM) de 2026 dans le groupe A, un résultat qui laisse toujours un retard de cinq points de l’équipe burkinabè sur son adversaire.

Hier mardi 9 septembre, le stade du 4-Août de Ouagadougou a vibré au rythme du duel entre les Etalons du Burkina Faso et les Pharaons d’Egypte. Cette rencontre très attendue s’est soldée par un score nul et vierge (0-0). Malgré une belle ambiance et une forte mobilisation des supporters, les Burkinabè n’ont pas réussi à trouver la faille face à une solide équipe égyptienne.

Dès l’entame, dans un dispositif de 4-3-3, les Etalons ont tenté d’imprimer leur rythme par un pressing haut et quelques incursions rapides dans la surface adverse, sans un véritable percuteur. Mais les Pharaons, bien en place défensivement, ont su contenir les assauts des locaux tout en procédant par des contres, avec comme chef d’orchestre Mohammed Salah. Le match a souvent basculé au milieu de terrain, sans véritables occasions franches, témoignant de l’équilibre des forces et de la prudence des deux sélections.

En seconde période, les hommes de Brama Traoré ont accentué la pression, soutenus par un public acquis à leur cause. Bertrand Traoré et ses coéquipiers ont multiplié les tentatives, mais ont buté soit sur la défense égyptienne, soit sur le gardien El-Shenawy, vigilant sur sa ligne. L’Égypte, de son côté, s’est contentée de gérer, consciente qu’un nul contre son adversaire direct et à l’extérieur, reste un bon résultat dans la course à la qualification.

Coach Traoré avait injecté du sang neuf avec les entrées de Josué Tiendrébéogo et de Georgi Minoungou qui ont quelques fois donné de l’espoir. Le Burkina Faso aurait pu scorer avec la dernière occasion (dans les arrêts de jeu) du dernier joueur cité mais la lenteur dans le dernier geste a manqué.

Ce partage des points profite davantage aux Pharaons, qui conservent cinq longueurs d’avance sur les Étalons dans le groupe A. Une avance confortable qui leur permet d’aborder la suite des éliminatoires avec sérénité (contre la Guinée Bissau et le Djibouti), tandis que le Burkina Faso reste sous pression et devra impérativement engranger des victoires lors des prochaines journées pour rester en vie dans cette campagne. Le Burkina Faso se déplacera en Sierra Léone le 10 octobre avant de recevoir l’Ethiopie le 13 octobre dans la cuvette du 4 Août.

Retour gagnant de Hossam Hassan au stade du 4 Août

L’entraineur des Pharaons Hossam Hassan était de retour au stade du 4 Août, pas en tant que joueurs comme en 1998, mais en tant qu’entraineur. Il y a 27 ans déjà que l’Egypte remportait la CAN (avec son buteur attitré Hossam Hassan), organisée par le Burkina Faso. « Je suis très content de revenir au stade du 4 Août. Beaucoup de choses ont changé. L’équipe n’est pas la même que celle que j’ai connu. Vous avez maintenant de grands joueurs qui jouent à l’extérieur. », a laissé entendre le coach égyptien Hossam Hassan.

Il a reconnu que le match était difficile car en face, il y avait une grande équipe du Burkina Faso. Nous avions deux objectifs en venant ici : gagner ou faire un nul pour au moins garder les 5 points d’avance ».

Pour sa part l’entraineur des Etalons Brama Traoré, « on voulait donner de la joie à notre peuple. On a tout essayé mais c’était difficile. Tactiquement l’équipe était en place, c’est l’Egypte qui a joué le nul ».

Son capitaine Bertrand Traoré quant à lui, a fait savoir que « on avait à cœur de recoller l’Egypte. On avait à cœur de revenir jouer au 4 Août avec une victoire. Il y a encore du travail, car il y a beaucoup de jeunes. On n’a pas suffisamment pris de risque dans la construction. Il y avait la petite pression supplémentaire car y a longtemps on a joué devant notre public ».

Pour certains supporters burkinabè, le sentiment est mitigé : d’un côté, la fierté d’avoir tenu tête à une grande nation africaine ; de l’autre, la déception de voir s’éloigner l’objectif mondialiste. Les regards sont désormais tournés vers les prochains matchs, où les Étalons devront se montrer plus réalistes et conquérants s’ils veulent encore rêver d’une qualification historique pour la Coupe du monde 2026.

L’Egypte occupe la première place du groupe A avec 20 points (+14), suivi du Burkina Faso (15 points+12), de la Sierra Léone (12 points+2), de la Guinée Bissau (10 points), de l’Ethiopie (6 points-4) et du Djibouti (1 point-24).

Agence d’information du Burkina

as/ata