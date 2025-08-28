BURKINA – ONU – COOPÉRATION

Burkina : Expulsion de Mme Carol Flore-Smereczniak, une décision légitime et cohérente

Ouagadougou, 28 août 2025 (AIB) – La coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso, Mme Carol Flore-Smereczniak, a été déclarée persona non grata à la suite de la publication d’un rapport mensonger élaboré en violation des principes et cadres de collaboration établis.

Comme son prédécesseur, Mme Flore-Smereczniak a vu sa mission prendre fin, conformément à l’article 9 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

« Le gouvernement estime, au regard des graves écarts constatés et afin de préserver et de renforcer les acquis importants de la coopération entre le Burkina Faso et les Nations Unies, que Mme Carol Flore-Smereczniak n’est plus une interlocutrice crédible », indique un communiqué du ministre porte-parole du gouvernement daté du 18 août 2025.

La décision découle de la publication du rapport intitulé « Les enfants et le conflit armé au Burkina Faso », contenant des allégations graves et infondées de violations contre les enfants. Ce document produit sous sa co-présidence a été élaboré sans implication ni consultation des autorités nationales, en violation des mécanismes de dialogue mis en place.

Pourtant, dès 2023, le gouvernement avait instauré un cadre de concertation, de suivi et d’alerte sur les cas de violations et d’abus des droits humains, en partenariat avec le bureau pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme. La première session, tenue en août 2023, avait permis le partage d’informations documentées en vue de leur traitement par les services compétents de l’État.

En 2024, le gouvernement avait réitéré son attachement au dialogue, à la transparence et au respect mutuel dans le traitement des questions relatives aux droits humains. Pourtant la coordonnatrice a persisté dans une démarche unilatérale, produisant un rapport non étayé par des preuves vérifiées.

« Dans un style narratif citant indistinctement terroristes et institutions de défense et de sécurité du Burkina Faso, ce rapport ressemble à une compilation d’affirmations sans fondement et de contrevérités, ne comportant ni annexes, ni rapports d’enquête, ni décisions de justice pour appuyer les cas de prétendues violations contre les enfants attribuées aux vaillants combattants burkinabè », a déploré le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé, Gilbert Ouédraogo.

Cette approche biaisée et partiale remet en cause la volonté de l’ONU d’accompagner de manière équilibrée le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et dans la recherche de solutions à la crise sécuritaire. La persistance d’accusations non fondées, en dépit d’une mise au point officielle faite le 25 mars 2025 lors d’une convocation des agences concernées, est perçue comme une tentative de légitimer les exactions commises contre les populations burkinabè.

Face à ces manquements répétés, le Burkina Faso a donc décidé du renvoi de Mme Carol Flore-Smereczniak, tout en réaffirmant son attachement aux idéaux des Nations Unies.

Le lundi 25 août 2025, l’ONU a dépêché une mission à Ouagadougou afin d’harmoniser les positions et de présenter l’intérimaire, en la personne de M. Maurice Azonnankpo.

Les autorités burkinabè espèrent que cette rencontre ouvrira la voie à une coopération sincère, équilibrée et respectueuse de la souveraineté nationale.

Agence d’Information du Burkina